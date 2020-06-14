محافظ قنا: إضافة 21 وحدة صحية فى قرى المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة

قنا- وائل محمد

صرح اللواء اشرف الداودي محافظ قنا انه سيتم إضافة عدد 21 وحدة صحية في قرى المحافظة للعمل كوحدات مركزية على مدار 24 ساعة ليصل بذلك إجمالى الوحدات المركزية الى 45 وحدة صحية وذلك من اجل تقديم الخدمة الطبية للمواطنين علي مدار الساعة وبأماكن قريبة من محال إقامتهم وتخفيفا لحدة الزحام على المستشفيات وذلك في اطار المتابعة المستمرة لإحتياجات ومتطلبات المواطنين وتخفيفا عليهم في ظل الظروف الراهنة لأزمة فيروس كورونا المستجد .

أوضح الداودى انه تم زيادة عدد الوحدات المركزية من 24 الى 45 وحدة صحية يهدف الى توفير الخدمة الطبية للمواطنين في عدد كبير من القرى تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية في تقديم الخدمات ووجه المحافظ بضرورة متابعة انتظام سير العمل وحضور الأطباء وفرق التمريض وتوافر المستلزمات الطبية الوقائية والأدوية والأمصال بتلك الوحدات لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية على مدار الساعة وتحويل المقصرين للتحقيق حال حدوث ذلك .

من جانبه اشار الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة انه جارى انهاء إجراءات ندب الأطباء والممرضين الى الوحدات التى تم اختيارها تمهيدا للعمل بها بدءا من الأربعاء المقبل لافتا الى أن الوحدات التى تم اختيارها هى.

فى سياق أخر صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن الوحدات المحلية بالمحافظة قامت بعدة حملات لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 145 حالة تعدي، مؤكدا على استمرار أعمال إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين . وذلك فى اطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة فى التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائى .





