اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 01:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا: إضافة 21 وحدة صحية فى قرى المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة

الأحد، 14 يونيو 2020 01:18 م
محافظ قنا: إضافة 21 وحدة صحية فى قرى المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة محافظ قنا
قنا- وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح اللواء اشرف الداودي محافظ قنا انه سيتم إضافة عدد 21 وحدة صحية في قرى المحافظة للعمل كوحدات مركزية على مدار 24 ساعة ليصل بذلك إجمالى الوحدات المركزية الى 45 وحدة صحية وذلك من اجل تقديم الخدمة الطبية للمواطنين علي مدار الساعة وبأماكن قريبة من محال إقامتهم وتخفيفا لحدة الزحام على المستشفيات وذلك في اطار المتابعة المستمرة لإحتياجات ومتطلبات المواطنين وتخفيفا عليهم في ظل الظروف الراهنة لأزمة فيروس كورونا المستجد .

أوضح الداودى انه تم زيادة عدد الوحدات المركزية من 24 الى 45 وحدة صحية يهدف الى توفير الخدمة الطبية للمواطنين في عدد كبير من القرى تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية في تقديم الخدمات ووجه المحافظ بضرورة متابعة انتظام سير العمل وحضور الأطباء وفرق التمريض وتوافر المستلزمات الطبية الوقائية والأدوية والأمصال بتلك الوحدات لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية على مدار الساعة وتحويل المقصرين للتحقيق حال حدوث ذلك .

من جانبه اشار الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة انه جارى انهاء إجراءات ندب الأطباء والممرضين الى الوحدات التى تم اختيارها تمهيدا للعمل بها بدءا من الأربعاء المقبل لافتا الى أن الوحدات التى تم اختيارها هى.

2-1

فى سياق أخر صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن الوحدات المحلية بالمحافظة قامت بعدة حملات لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 145 حالة تعدي، مؤكدا على استمرار أعمال إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين .

وذلك فى اطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة فى التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائى .

 


 


 


محافظة قنا

الوحدات المحلية

مديرية الصحة بقنا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

إثيوبيا تبرر عنادها وتنتقد مصر نتيجة التمسك بالحقوق التاريخية فى مياه النيل

إثيوبيا تبرر عنادها وتنتقد مصر نتيجة التمسك بالحقوق التاريخية فى مياه النيل

وزيرة التجارة تكشف خطة دعم الصناعة خلال أزمة كورونا.. نيفين جامع: تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.. صرف 3.1مليار جنيه للمصدرين منذ يناير2020 ومفاوضات مع إنجلترا لاتفاق تجارى ومستمرون باستراتيجية السيارات

وزيرة التجارة تكشف خطة دعم الصناعة خلال أزمة كورونا.. نيفين جامع: تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.. صرف 3.1مليار جنيه للمصدرين منذ يناير2020 ومفاوضات مع إنجلترا لاتفاق تجارى ومستمرون باستراتيجية السيارات

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة