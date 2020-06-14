محافظ سوهاج: تنفيذ 14 ألف و776 مشروعا للشباب بقيمة تخطت مليار ونصف

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن تنفيذ 14 ألفا و776 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها مليار و646 مليون و631 ألف جنيه، ضمن مبادرة برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".

وأكد المحافظ أن تلك المشروعات ساهمت في توفير 29 ألفا و925 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة، وهى تمثل حجم الإنجازات التي تمت منذ بداية المبادرة وحتى يونيو الجاري، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء سوهاج.

وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا جاءت من أكثر المقرات تفاعلاً مع المبادرة من حيث قيمة المشروعات المنفذة بعدد 2048 مشروعاً، ثم دار السلام بعدد 1555 مشروعاً، والمنشاة 1537 مشروعاً، والمراغة 1045 مشروعاً، وجهينة 1254 مشروعاً، والبلينا 1439 مشروعاً، وطما 1595 مشروعاً، وحي غرب 470 مشروعاً، وسوهاج 724 مشروعاً، وجرجا 1460 مشروعاً، وأخميم 697 مشروعاً، وحي شرق 468 مشروعاً، وساقلتة 378 مشروعاً، وحي الكوثر 106 مشروعاً.