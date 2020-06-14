اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 09:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد: 14 طالبا حد أقصي داخل اللجنة فى امتحانات الثانوية العامة

الأحد، 14 يونيو 2020 08:33 م
محافظ بورسعيد: 14 طالبا حد أقصي داخل اللجنة فى امتحانات الثانوية العامة محافظ بورسعيد خلال الاجتماع
بورسعيد - السيد فلاح- محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الأحد، لمناقشة الاستعدادات الجارية لامتحانات الثانوية العامة.

وأكد محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع، على أن امتحانات الثانوية العامة تحظى بأهمية كبرى نظرا لأنها تعد تحدي جديد للدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، موجها الأجهزة التنفيذية بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب المتقدمين للامتحانات، وتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بمحيط وداخل اللجان بصفة يومية.

كما وجه بتوفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية  داخل كل لجنة، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول مقار لجان الامتحانات، وتواجد 14 طالب بحد أقصى داخل كل لجنة، مع حظر تواجد السيارات بمحيط وأمام اللجان.

وأكد محافظ بورسعيد على أنه ستجرى تجربة عملية لسير امتحانات الثانوية العامة بإحدى المدارس لتكون نموذج موحد لجميع اللجان.

 

 

 


بورسعيد

اخبار بورسعيد

عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

امتحانات الثانويه العامه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

س و ج.. لماذا تعقد اللجنة الخماسية بالجبلاية اجتماعات مع أندية الدوري؟

س و ج.. لماذا تعقد اللجنة الخماسية بالجبلاية اجتماعات مع أندية الدوري؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة