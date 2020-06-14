محافظ بورسعيد: 14 طالبا حد أقصي داخل اللجنة فى امتحانات الثانوية العامة

بورسعيد - السيد فلاح- محمد فرج

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عقد محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الأحد، لمناقشة الاستعدادات الجارية لامتحانات الثانوية العامة.

وأكد محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع، على أن امتحانات الثانوية العامة تحظى بأهمية كبرى نظرا لأنها تعد تحدي جديد للدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، موجها الأجهزة التنفيذية بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب المتقدمين للامتحانات، وتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بمحيط وداخل اللجان بصفة يومية.

كما وجه بتوفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل كل لجنة، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول مقار لجان الامتحانات، وتواجد 14 طالب بحد أقصى داخل كل لجنة، مع حظر تواجد السيارات بمحيط وأمام اللجان.

وأكد محافظ بورسعيد على أنه ستجرى تجربة عملية لسير امتحانات الثانوية العامة بإحدى المدارس لتكون نموذج موحد لجميع اللجان.