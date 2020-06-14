محافظ المنيا يوجه بتكثيف الحملات التموينية وتحرير 8 محاضر بمركز العدوة

المنيا – حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، باستمرار وتكثيف الحملات التموينية، لضبط الأسعار خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين يوميًا، وفرض الرقابة على المخابز البلدية والأسواق ومراقبة الأسعار بالمحلات التجارية، والمتابعة المستمرة للحالة العامة بالأسواق والعمل على رصد المخالفات بكافة أنواعها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأكد المحافظ فى بيان له اليوم الأحد أن الهدف من تنظيم حملات الرقابة التموينية هو طمأنة المواطنين من مدي توفير جميع السلع من المواد الغذائية، وفرض السيطرة الكاملة على محتكري السلع الغذائية والتصدي بكل حسم لكل من يحاول استغلال الظروف التي تمر بها البلاد وخاصة مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

من جانبها حررت الوحدة المحلية لمركز العدوة 8 محاضر متنوعة، خلال حملة مكبرة لضبط الأسواق، بالتعاون مع إدارة تموين العدوة، ومباحث التموين بالمركز .

أوضح اللواء محمد عزت رئيس المركز، أن المحاضر تنوعت ما بين سلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وبيع سلع اعلي من التسعيرة الجبرية وعدم حمل شهاده صحيه وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكد رئيس المركز على استمرار تلك الحملات بشكل يومى لضبط المخالفين وعودة الإنضباط للأسواق لتقديم أفضل خدمة للمواطنين .