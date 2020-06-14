اليوم السابع
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وصول 143 بوابة تعقيم مزدوجة المدخل

محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة لمتابعة كافة التجهيزات

الأحد، 14 يونيو 2020 12:36 م
محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة لمتابعة كافة التجهيزات محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الثانوية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أجرى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، جولة تفقدية على عدد من لجان الثانوية العامة، وذلك لمتابعة كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بانطلاق ماراثون الامتحانات، والتى ستجرى 21 يونيو الجاري.

تفقد المحافظ لجنة مدرسة الحى المتميز للتعليم الأساسى بالمنيا الجديدة ومدرسة كفر المنصورة الرسمية للغات، اطمأن المحافظ خلال جولته على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب البالغ عددهم  36 ألفا و143 طالب وطالبة، حيث تابع المحافظ تجهيز الفصول واعمال النظافة والتعقيم ، حيث تم وصول 143 بوابة تعقيم مزدوجة المدخل ،وجارى تركيبها بالمدارس . 

وجه المحافظ، باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، خاصة فى ظل ما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا.

كما كلف وكيل وزارة التربية والتعليم، بتشكيل لجنة للمرور ومتابعة الاستعدادات النهائية لاجراء الامتحانات، والتى ستجرى فى 133 لجنه للثانوية العامة .

كما شدد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطالب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقيه، ومنع أى تجمعات اوتكدس امام اللجان ، موجها الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم.

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مديرية التربية والتعليم

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