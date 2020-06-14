محافظ المنيا : إزالة 3689 حالة بناء مخالف منذ بدء الحملات فى مارس الماضى

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا أن إجمالى الإزالات المنفذة فى الفترة من 25 مارس وحتى أمس الأربعاء 13يونيو ، بلغ 3689 حالة بناء مخالف للقانون 119 حيث تم إزالة 816 حالة بمساحة 84355 متر مربع، كما تم إزالة 760 حالة بناء على الأرض أملاك الدولة بمساحة 85869 متر، بالإضافة إلى إزالة 2113 حالة بناء على أرض زراعية خاصة بمساحة327130 متر كما تم إزالة 819حالة تعدى بالزراعة على الأرض أملاك الدولة بمساحة 39442 متر.

أوضح المحافظ فى بيان له اليوم الأحد، أن هناك تكليفات مشددة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات من وزير التنمية المحلية، لمنع وإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بمنتهى الحزم والشدة مع المخالفين .

وكان المحافظ قد قاد عدد من الحملات المكبرة، لإزالة التعديات منها احدى الحملات التى نجحت فى استرداد ألف فدان تقريباً لأرض خارج الزمام بنطاق مركز ملوى بالطريق الصحراوى الغربي، وهى ارض لم يتم تقديم أى طلبات لتقنينها طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وهى عبارة عن ارض فضاء ليس بها أى مظاهر للزراعة وكان بعض المواطنين قد قاموا بالتعدى عليها، مستغلين الظروف الطارئة التى تمر بها الدولة.