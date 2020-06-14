محافظ القليوبية يتفقد مجزر الخانكة بعد تطويره ويتابع إزالة المبانى المخالفة.. صور

القليوبية ابراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مجزر الخانكة بعد تطويره لتحويله من يدوى الى نصف الى حيث تابع اعمال التشطبيات النهائية لتطوير المجزر والمقام على مساحة خمسة افدنة بتكلفة 20 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة والذى يشرف على التطوير الانتاج الحربي.

وفى هذا الاطار اكد الهجان انه تم تطوير المجازر الجارى افتتاحها من حيث الإمكانيات وتزويدها بمعدات حديثة لتوفر الوقت والجهد على القائمين بعمليات الذبح بالمجازر خاصة أن المجازر تستقبل عددًا كبيرًا من رؤوس الماشية خاصة فى المواسم مثل الأعياد والمناسبات العامة مؤكدا على وجود فريق متكامل يقوم بالكشف على المواشى وختمها بحيث تجرى عملية الذبح فى يسر وسهولة دون أى معوقات،واثناء الجولة وجه المحافظ بسرعة تلافى بعض الملاحظات وجاءت الجولة بحضور العميد/خالد كشك رئيس مدينة الخانكة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف انه تم تحديث المبانى وشبكات صرف صحى ومياه وبلاط وكهرباء واعمال الدهانات وعمل الترميمات اللازمة وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة مشيرا ان الهدف من التطوير هو ضمان وصول اللحوم سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمى للمواطنين.

وأشار الى ان الدولة تهتم اهتماما بالغا بتطوير المجازر على مستوى الجمهورية وجارى الدراسة لانشاء مجزر للدواجن والارانب مؤكدا انه يوجد تنسيق تام بين المحافظة وكلية الزراعة لتدريب السيدات على تربية الارانب لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل للشباب والسيدات ربات البيوت.

كما شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الحملة المكبرة لإزالة تعديات المبانى بمدينة الخانكة، بالتنسيق مع قوات الأمن ورؤساء المراكز لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية أو البناء العشوائى بدون ترخيص أو على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك بحضور اللواء/اسامة عبد الفتاح مساعد مدير الامن والعميد/شريف الهامى مامور مركز الخانكة والعميد/خالد كشك رئيس مدينة الخانكة.

وتابع المحافظ استكمال إزالة 18 حاله تعدى (7 حالات مسلحات و11 حالة سويسى) بمساحة 3004 م2 بقريتى ابو زعبل وعرب العليقات ضمن الحملة المكبرة التى بدأتها المحافظة بعد ظهور حالات تعديات كثيرة خلال الفترة الماضية مع ظهور فيروس كورونا.

وفى جولته اليوم تابع المحافظ بنفسه أعمال الإزالة التى تتم للمبانى المخالفة ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الإزالة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدى بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص.

وأكد محافظ القليوبية على عدم التهاون فى تنفيذ القانون تجاه المخالفين فى المبانى أو المتعدين على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات فى المهد، وردع المخالفين وتطبيق القانون عليهم تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء بضرورة التعامل بصورة حاسمة جدًا مع التعديات على الأراضى الزراعية والبناء العشوائى بدون ترخيص، خاصة مع أى محاولة قد يقوم بها البعض معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية سيجرى تحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ.

وناشد محافظ القليوبية المواطنين بعدم الشروع فى البناء المخالف بدون ترخيص، مؤكداً أنه لن يتم إغفال أى تجاوزات ويتم المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز، لرصد أية مخالفات وتنفيذ إزالات فورية للمبانى المخالفة.