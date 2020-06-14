اليوم السابع
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محافظ القاهرة يوجه برفع الأكشاك العشوائية بمحيط المحاور المرورية بمدينة نصر.. صور

الأحد، 14 يونيو 2020 01:37 م
محافظ القاهرة يوجه برفع الأكشاك العشوائية بمحيط المحاور المرورية بمدينة نصر.. صور محافظ القاهرة يتفقد المحاور المرورية الجديدة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم المحاور المرورية الرئيسية بمدينة نصر والشوارع المتفرعة منها، وطالب محافظ القاهرة خلال الجولة بمراجعة كافة ساحات الانتظار بالمنطقة والتأكد من استغلالها فى الغرض المخصصة من أجله ورفع الإشغالات منها وإلزام المستأجرين بالحفاظ على نظافتها .

 

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة رفع الأكشاك العشوائية بالمنطقة ورفع كافة الإشغالات بالشوارع الجانبية ورفع كفاءة الحدائق الموجودة بالجزر الوسطى والأسوار المحيطة بها وإعادة طلاء البلدورات ورفع كفاءة الإنارة مع تطهير وتعقيم الشوارع بعد إزالة الإشغالات .

 

وتستمر أعمال تطوير الطرق بالعاصمة، للقضاء على التكدس المرورى واستيعاب الكثافات الجديدة والمتوقعة عقب افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهدت مناطق شرق القاهرة أعمال تطوير فى كافة المناطق، كان أهمها المحاور المرورية التى تم افتتاحها بمصر الجديدة.

 

ولم تقتصر أعمال التطوير فى شبكة المرور على منطقة مصر الجديدة فقط، ولكن تستمر محافظة القاهرة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى استكمال تطوير شبكات الطرق شرق القاهرة، والتى قاربت على الانتهاء لربط شرق العاصمة بالطرق والمحاور الرئيسية مثل الطريق الدائرى وطريق بنها الحر بالإضافة إلى توسعة كل الطرق والمحاور الداخلية بالعاصمة.

 

ومن المحاور المرورية التى انتهت تقريبا وجارى العمل لافتتاحها محور الحلمية الجديد والذى يربط منطقة مصر الجديدة بكل من الطريق الدائرى عند بداية طريق شبرا بنها الحر، بامتداد محور أبو بكر الصديق، وذلك من أسفل كوبرى التجنيد إلى ميدان المطرية، ثم كوبرى مسطرد، ومباشرة إلى طريق شبرا بنها الحر بطريق حر طوله 8.5 كم ولا يستغرق أكثر من 8 دقائق فقط، ويخرج منه وصلة من ميدان المطرية فى اتجاه ميدان الأميرية إلى محور روض الفرج، بحيث تخرج من مصر الجديدة إلى أول طريق الإسكندرية الصحراوى فى 15 دقيقة فقط، وذلك لخدمة المواطنين وتيسير انسياب حركة المرور.

 


 

محافظ القاهرة يتفقد المحاور المرورية الجديدة (2)
محافظ القاهرة يتفقد المحاور المرورية الجديدة 

محافظ القاهرة يتفقد المحاور المرورية الجديدة (1)
محافظ القاهرة يتفقد المحاور المرورية الجديدة 

 


محافظ القاهرة

الأكشاك العشوائية

المحاور المرورية

مدينة نصر

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