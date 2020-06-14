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محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 254 درجة

الأحد، 14 يونيو 2020 04:43 م
محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 254 درجة محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام
كتب سيد الخلفاوى

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اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسى 2020/2021 ليكون بحد أدنى 254 درجة ، ويكون الحد الأدنى للقبول بالصف الاول الثانوى بالمدارس الخاصة 140 درجة والحد الادنى للقبول بفصول الثانوى العام ( خدمات ) 224 درجة .

 

وأشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إلى أن التنسيق سيتم تقسيمه إلى ثلاث مراحل الأولى تبدأ من الأربعاء 1 يوليو 2020 إلى السبت 4 يوليو 2020 لتقديم الطلاب الحاصلين على مجموع من 270 درجة وحتى 300 درجة ، والمرحلة الثانية من الأحد 5 يوليو 2020 وحتى الخميس 9 يوليو 2020 ويتم فيها استقبال أوراق الطلاب الحاصلين على مجموع 254 درجة وحتى 270 درجة والمرحلة الثالثة تبدأ من السبت 11 يوليو وحتى الأربعاء 15 يوليو 2020 ويتم فيها استيعاب الطلاب المتخلفين عن التقديم فى المرحلتين السابقتين .

 

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم قبول الطلاب حسب المربع السكنى أو مربع الادارة التعليمية التى حصلوا منها على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

 

وشدد مدير المديرية على انه لن يسمح بقبول أى طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوى العام بالقاهرة ( رسمى ) إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح اطلاقاً لطلاب الصف الاول الثانوى بأى محافظة التحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم فى محافظاتهم وطبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك .

 

 

وكان اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/ 2020بنسبة نجاح 98.6 % حيث قدم (153020) طالب وطالبة الأبحاث المطلوبة لاجتياز الفصل الدراسى الثانى من أصل 155055 طالب وطالبة .

 

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح 100% ، واعتمد نتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100% والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 99% ..

 

وأكد محمد عطية ، مدير مديرية التربية والتعليم أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة والبالغ عددهم ( 2035) سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات فى 21يونيو القادم ، مضيفا أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .

 

 
 
محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام (2)
محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام (3)
محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام (1)
محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام

 


تنسيق الثانوي العام

تنسيق الثانوي

الثانوي العام

القاهرة

تعليم القاهرة

اخبار مصرية

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