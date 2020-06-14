محافظ الفيوم يتفقد جاهزية مدرسة الشهيدة "جاسمين شريف" لامتحانات الثانوية

الفيوم رباب الجالي

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم السبت، يرافقه كل من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذ محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم، جاهزية مدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة للتعليم الأساسي، بمدينة الفيوم، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد أعمال تجهيز المدرسة، وراجع مع وكيل وزارة التربية والتعليم كافة الاستعدادات داخل المدرسة، وكذا أعمال التعقيم والتطهير، وتركيب بوابات التعقيم الذاتي، حيث تم تركيب 23 بوابة تعقيم ذاتي بالمدارس حتى الآن.

وقال محافظ الفيوم أن المحافظة وفرت زي موحد "فيست" للمنظمين خارج اللجان لتقديم الإرشادات للطلاب، بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، لافتاً إلى التنسيق المستمر مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ومجالس المدن فى عملية تنظيم دخول وخروج الطلاب من اللجان.

وأشار المحافظ إلى تكليف رؤساء مجالس المدن لتحديد مسئول لكل لجنة لمتابعة الالتزام بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتيسير الإجراءات لمنع التكدسات أمام اللجان، وكذا متابعة أعمال النظافة والتعقيم بنطاق المدرسة.

وأكد "الأنصاري" خلال حديثة مع مسئولي التربية والتعليم على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بامتحانات الثانوية العامة، من مراقبى اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم، وذلك من خلال التعقيم المستمر لكافة اللجان قبل وبعد أداء الامتحانات يومياً، فضلاً عن تعقيم أماكن سير الطلاب، وتركيب بوابات للتعقيم الذاتي بكل مدرسة.

ومن جانبه، لفت الأستاذ محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم إلى تركيب 23 بوابة تعقيم ذاتي بالمدارس من اجمالي 43 مدرسة سيقام بها امتحانات الثانوية العامة، مشيراً الى تركيب باقي البوابات تباعاً خلال الأيام القادمة، مضيفًا إلى توزيع مستلزمات الوقاية والحماية الشخصية على الإدارات التعليمية غداً تمهيداً لتوزيعها على المدارس.