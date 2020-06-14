محافظ الغربية يتفقد جاهزية لجان الثانوية العامة ومنافذ بيع الكمامات ببسيون

الغربية – مصطفى عادل

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، صباح اليوم الأحد عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمركز بسيون للوقوف على جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب فى امتحانات الثانوية العامة والتي ستنتطلق يوم 21يونيو الجاري، رافقه منى صالح رئيس مدينة بسيون، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم

واطمئن المحافظ على جاهزية اللجان وتعقيمها وتطهيرها بالكامل لاستقبال الطلاب، مؤكدا أن المحافظة أنهت كافة استعداداها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة المقرر إجراؤها 21 يونيو المقبل وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة، بما في ذلك توفير بوابات للتعقيم وكواشف لقياس درجة الحرارة، وتنظيم عملية دخول الطلاب، ومراعاة التهوية الجيدة وترك مسافات آمنة داخل اللجان، والتعقيم اليومي للجان وتطهير الحمامات والتأكيد على نظافتها، وتشديد الرقابة الأمنية خارج اللجان.

وأوضح محافظ الغربية، فى بيان له أن عدد طلاب الثانوية العامة بالمحافظة 34 الف و 780 طالبا وطالبة، مؤكداً علي الانتهاء من تجهيزات جميع مقار لجان الامتحانات والبالغ عددها 122 مقرا علي مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وقال محافظ الغربية، أنه تم توفير 122 بوابة تعقيم ذاتي بجميع المدارس، وتوفير طبيب في كل لجنة بواقع 122 طبيب بالتعاون مع التامين الصحي، بالإضافة إلي توفير كميات كبيرة من الكمامات والقفازات الطبية والمستلزمات الوقائية للطلاب والملاحظين والمراقبين وجميع العاملين بالمدارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، حفاظاً علي صحة وسلامة الجميع .

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات برئاسته لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة منذ اليوم الأول لانعقادها يوم الأحد المقبل 21 من الشهر الجاري ، لافتاً الي أن اللجنة تضم في عضويتها كلا من المستشار العسكري للمحافظة، ومدير مديرية التربية والتعليم أو من ينوب عنه، ومدير مديرية الأمن أو من ينوب عنه، ومدير عام إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم.

كما تفقد المحافظ منافذ توزيع الكمامات بسعر التكلفة خدمة البسطاء ومحدودى الدخل على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ضمن التدابير الإحترازية التى اتخذتها لمجابهة فيروس كورونا المستجد.



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