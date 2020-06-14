محافظ الغربية: تحرير 5 آلاف و375 مخالفة خلال شهر وضبط لحوم وأسماك فاسدة

الغربية - عادل ضرة

تواصل محافظة الغربية جهودها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى بكل حسم وحزم للتلاعب فى الأسعار ومواجهة جشع التجار وأصحاب المحلات، وأوضح الدكتور طارق رحمى ، محافظ الغربية، أن الحملات المكبرة خلال شهر مايو الماضى ، أسفرت عن تحرير 5 آلاف و 375 محضر مخالفة، بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطرى والصحة ومباحث التموين والوحدات المحلية بالمراكز والأحياء بنطاق المحافظة.

قال محافظ الغربية، إنه تم تحرير 2113 محضر بمعرفة مديرية التموين، و1700 محضر بمعرفة مباحث التموين فى مجالات المخابز والأسواق والمواد البترولية، وأسفرت هذه المحاضر عن مخالفات عدة منها مواد غذائية منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من التسعيرة وعدم حمل شهادة صحية وغش تجارى والعمل بدون ترخيص والذبح خارج المجازر .

كما أسفرت حملات إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة عن تحرير 910 محاضر من خلال المرور على 967 منشأة، كما تم تحرير 140 محضر مخالفة بمعرفة مديرية الطب البيطري، وتم ضبط 37 كيلو جرام لحوم ، و 83.5 كيلو جرام لحوم مجمدة ، و 56 كيلو جرام كبده ، و 30,5 كيلو جرام أسماك، و 169,2 كيلو جرام مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف "رحمي، "أن حملات المرور والمتابعة والرقابة بمراكز ومدن المحافظة أسفرت عن عدة مخالفات فى مجال المخابز والاسواق والمستودعات ، ففى مركز ومدينة بسيون تم تحرير 80 محضر مخالفة ، و 63 محضر فى مركز ومدينة زفتي، و 32 محضر فى مركز ومدينة سمنود، و 156 محضر فى مركز ومدينة المحلة الكبري، و 85 محضر فى مركز ومدينة قطور ، و 49 محضر فى مركز ومدينة السنطة، و 47 محضر فى مركز ومدينة طنطا.

أكد "رحمي"، أنه لا تهاون مع المفسدين ، مشددًا على المتابعة المستمرة على الأسواق، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.