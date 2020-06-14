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محافظ الغربية :اختيار 100 شاب وفتاة كدفعة أولى لفريق المتطوعين

الأحد، 14 يونيو 2020 10:55 ص
محافظ الغربية :اختيار 100 شاب وفتاة كدفعة أولى لفريق المتطوعين الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية - عادل ضرك

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أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، عن بدء إجراءات اختيار الدفعة الأولى لفريق متطوعى الغربية "Gharbia Volunteers Team" ، من المتقدمين للإنضمام للفريق من الشباب المتميز من أبناء المحافظة .

أوضح محافظ الغربية، أنه سيتم اختيار 100 شباب وفتاة كدفعة أولى يليها اختيار دفعات آخرى تباعا وذلك على النحو الاتى :

1- اختيار 200 شباب وفتاة من خلال عقد امتحانات تحريرية لجميع المتقدمين المنطبق عليهم الشرروط ، وذلك بداية من يوم الاربعاء القادم ، بقاعة المجلس المحلى للمحافظة بمواعيد مختلفة مراعاة لقواعد التباعد الأجتماعى فى اطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

2- اختيار 100 شباب و فتاة من خلال عقد مقابلات شخصية للناجحين فى الامتحان التحريرى وعددهم 200 شباب وفتاة وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو .

3- اعلان اسماء الدفعة الأولى المكونة من " 100 شاب و فتاة "

4- تدريب وثقل مهارات الدفعة الأولى واشراكهم فى الأنشطة المختلفة المعلن عنها مسبقا .

5- اختيار الدفعات الاخرى.

وسيتم إرسال رساله عبر الواتس لكل متقدم لابلاغه بميعاد الامتحان التحريرى وآلية الحضور .

كانت محافظة الغربية ، قد أعلنت منذ فترة عن تشكيل فريق متطوعى الغربية من الشباب ، وذلك فى إطار دعم رؤية مصر 2030 بتمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم فى مساعدة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

على الحانب الآخر وجه الدكتور طارق رحمى ، بتكثيف الجهود والعمل على رفع كفاءة منطقة مساكن السلام بحى ثان طنطا وإعادة الوجه الحضارى للمنطقة ، وإزالة العشش الموجودة ورفع كافة الاشغالات ومخلفات المبانى وتراكمات القمامة التاريخية الموجودة بها.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية ، اليوم، منطقة مساكن السلام والتى رافقه خلالها محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا .

وجه محافظ الغربية بتطوير الأرصفة وعمل أكشاك بشكل حضارى بدلا من الاكشاك التى تم ازالتها بعد عمل دراسة اجتماعية لاصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما وجه برصف بعص الشوارع ورفع كفاءة وترميم الشارع الرئيسي.

وقال محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا، فى بيان له انه تم تركيب 100 كشاف إنارة لجميع شوارع وحوارى المنطقة وإزالة الاكشاك العشوائية التى كانت تمثل خطرا على المواطنين وتطهير المنطقة بالكامل.

وأضاف "عيسي"، أنه تم رفع 1000 طن مخلفات هدم ومخلفات قمامة تاريخية من المنطقة، ورفع الأتربة من الشوارع بالجليدر ومعدات الحى وإزالة مخالفات البناء والتعديات على الشارع.

 

 

 


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