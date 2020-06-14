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محافظ السويس يعتمد الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 100%.. صور

الأحد، 14 يونيو 2020 01:14 م
محافظ السويس يعتمد الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 100%.. صور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
السويس - السيد فلاح

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اعتمد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2019-2020 بنسبة نجاح 100 %، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد.

كما خضر من قيادات التعليم كلا من سلمى الشاعر، مدير عام التربية والتعليم وأشرف السروي، مدير عام التعليم العام وإبراهيم عطا، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.

وأشاد محافظ السويس، بالجهود المبذولة من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة خلال الفترة الماضية بارتقاء المنظومة التعليمية، واتباع كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، أثناء استلام أبحاث الطلاب.

وقدم محافظ السويس التهنئة إلى طلاب السويس لنجاحهم، مطالبًا الاستمرار في النجاح والتفوق والالتحاق بكليات القمة ورفع اسم السويس عاليًا.

يذكر انه قد تقدم لأداء امتحان الشهادة الإعدادية هذا العام 10007 طالبا وطالبة بمدارس السويس الإعدادية العامة الرسمية والخاصة .

 

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نتيجه الشهاده الاعداديه بالسويس

رابط نتيجه الشهاده الاعداديه بالسويس

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