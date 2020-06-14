اليوم السابع
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محافظ الدقهلية: غلق مصنع مخللات وضبط 21 طن منتهية الصلاحية.. صور

الأحد، 14 يونيو 2020 05:16 م
محافظ الدقهلية: غلق مصنع مخللات وضبط 21 طن منتهية الصلاحية.. صور مصنع مخللات
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن غلق معمل لتصنيع مخللات وضبط 21 طن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ببلقاس .

وأكد محافظ الدقهلية فى بيان على استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية والتزام البائعين بالشروط والمحددات القانونية والصحية الصحيحة للتداول.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس إنه تم تشكيل حملة برئاسته وتضم غادة الحمادي نائب رئيس المركز ورئيس الوحدة المحلية بالجزاير بالتنسيق مع الطب البيطري بجمصه وشئون البيئة أسفرت عن ضبط معمل لتصنيع المخللات وإن المضبوطات تشمل 118 برميل مخللات باجمالي وزن 17 طن و700 كيلو غير مدون عليها البيانات.

كما تم ضبط 150 جردل ليمون معصفر باجمالي وزن 1200 كيلو،و234 جردل مخلل منتهي الصلاحية بإجمالي وزن 1912 كيلو،5 كيس مخلل مشكل بدون بيانات زنة 10كيلو جرام،وتم ارسال عينات للمعمل للتحليل، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية للغلق.

 

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مصنع مخللات

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محافظه الدقهليه

منتهى الصلاحيه

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