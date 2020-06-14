اليوم السابع
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محافظ الجيزة: إزالة 100 عقار مخالف حتى سطح الأرض خلال شهر.. صور

الأحد، 14 يونيو 2020 03:01 م
محافظ الجيزة: إزالة 100 عقار مخالف حتى سطح الأرض خلال شهر.. صور إزالات البناء المخالف فى الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع قوات الشرطة تمكنت من هدم وإزالة 100 عقار حتى سطح الأرض، خلال شهر، وذلك ضمن الموجة التي بدأتها محافظة الجيزة لإزالة العقارات المخالفة والضرب بيد من حديد لضبط كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، خاصة وأن الدولة تنفذ خطة إجراءات وقائية لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد .
 
وأضاف راشد فى تصريحات صحفية، أنه وجه بوقف تراخيص البناء 6 أشهر بالتزامن مع تنفيذ حملات موسعة بنطاق المحافظة لإزالة البناء المخالف، حتى تتمكن أجهزة المحافظة من ضبط البناء المخالف وهدمه حتى سطح الأرض، كما أنه يتم تحويل المخالف للنيابة العسكرية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء وتطبيقا لقانون الطوارئ.
 
وأشار راشد إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مضاعفة لمجهودات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة، وأنه تم إزالة مئات العقارات التى تصل ارتفاعاتها إلى 11 دور مؤكدًا أن الإزالة تتم للمبانى المخالفة حتى سطح الأرض وليست مجرد تكسير للحوائط والاعمدة الخرسانية لضمان عدم تكرار المخالفة.
 
وفى السياق وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بالهدم المخالفات حتى سطح الأرض، وأن الإزالات الصورية ليس لها مكان فى منظومة العمل بالمحافظة خلال المرحلة الحالية، مؤكدا على متابعة الإزالات التى تتم يوميا لرصد مدى الالتزام بالإزالة الكاملة للعقارات المخالفة.
 
 
إزالات البناء المخالف فى الجيزة (4)
إزالات البناء المخالف فى الجيزة 

إزالات البناء المخالف فى الجيزة (5)
إزالات البناء المخالف فى الجيزة 

إزالات البناء المخالف فى الجيزة (6)
إزالات البناء المخالف فى الجيزة 

إزالات البناء المخالف فى الجيزة (7)
إزالات البناء المخالف فى الجيزة 

إزالات البناء المخالف فى الجيزة (8)
إزالات البناء المخالف فى الجيزة 

إزالات البناء المخالف فى الجيزة (9)
إزالات البناء المخالف فى الجيزة 

إزالات البناء المخالف فى الجيزة (10)
إزالات البناء المخالف فى الجيزة 

إزالات البناء المخالف فى الجيزة (11)
إزالات البناء المخالف فى الجيزة 

إزالات البناء المخالف فى الجيزة (12)
إزالات البناء المخالف فى الجيزة 

إزالات البناء المخالف فى الجيزة (13)
إزالات البناء المخالف فى الجيزة 

إزالات البناء المخالف فى الجيزة (14)
إزالات البناء المخالف فى الجيزة 

إزالات البناء المخالف فى الجيزة (15)
إزالات البناء المخالف فى الجيزة 

إزالات البناء المخالف فى الجيزة (16)
إزالات البناء المخالف فى الجيزة 

إزالات البناء المخالف فى الجيزة (17)
إزالات البناء المخالف فى الجيزة 

إزالات البناء المخالف فى الجيزة (18)
إزالات البناء المخالف فى الجيزة 

إزالات البناء المخالف فى الجيزة (1)
إزالات البناء المخالف فى الجيزة 

إزالات البناء المخالف فى الجيزة (2)
إزالات البناء المخالف فى الجيزة 

إزالات البناء المخالف فى الجيزة (3)
إزالات البناء المخالف فى الجيزة 

 


مخالفات البناء

البناء المخالف

الجيزة

محافظة الجيزة

اخبار مصر

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