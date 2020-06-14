محافظ البحر الأحمر: التنبيه على جميع الفنادق بعدم التهاون فى إجراءات السلامة

البحر الأحمر - عماد عرفة

شدد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن واقعة الفندق الذي نظم حفلا ولم يحافظ علي التباعد الاجتماعي بين نزلائه خلال الحفل، ولم يقم بتطبيق الضوابط والاشتراطات المقررة لفتح الفنادق لن تكون مقبولة .

وأكد محافظ البحر الأحمر في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم التنسيق مع وزارة السياحة لإصدار قرار للفندق ومعاقبة مديره علي تلك المخالفات التي تسبب مخالفة للضوابط والاشتراطات التي أقرها مجلس الوزراء للفنادق السياحية .

وتابع محافظ البحر الأحمر، سيتم التنبيه والتأكيد علي جميع الفنادق السياحية بالبحر الاحمر أنه فى تلك الحالة سيتم الغلق الفوري للمنشأة السياحية، والتشديدات علي الفنادق علي ذلك من خلال لجان التفتيش المختلفة .

كانت أعلنت وزارة السياحة عن قيام قطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار، بتحقيق موسع مع أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، وذلك لمخالفته اشتراطات السلامة الصحية لتشغيل المنشآت الفندقية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والمقررة من الوزارة والمعتمدة من مجلس الوزراء.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير لشئون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية أن عمليات التفتيش والمتابعة التي يقوم بها القطاع علي المنشآت الفندقية أثبتت مخالفة هذا المنتجع حيث أقام حفلا جماعيا لنزلائه دون الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص المنصوص عليها فى اشتراطات تشغيل المنشآت الفندقية، مشيرا إلي أنه سوف يتم عمل مذكرة بالواقعة وعرضها صباح غد على وزير السياحة والآثار لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المنتجع المذكور.

وأكد عبد الفتاح العاصي أن الوزارة لا تتهاون مع المخالفين وأنها تتخذ ضدهم الاجراءات القانونية الصارمة، منوها إلي أن التزام المنشآت الفندقية بكافة أنواعها بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية هو شرط استمرار حصولها علي شهادة السلامة الصحية للسماح لها بالتشغيل.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أن إجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي 232 فندقا، لافتا الي أن لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.