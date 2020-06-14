محافظ أسيوط يعلن تطوير مزارع الثروة الحيوانية وتنمية الموارد الذاتية

أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الدكتور خالد البكرى مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط لمناقشة وبحث سبل تطوير مزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة وتنمية الموارد الذاتية للمشروعات جاء ذلك بحضور المهندس ابراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط.

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – جهود تطوير مزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة بقرية بني مر بمركز الفتح والحمام بمركز أبنوب وبني سند بمنفلوط وذلك للإسراع في عمليات التطوير وفقاً للامكانات المتاحة وتوفير الإحتياجات المحلية من اللحوم وتقليل الاستيراد حيث يتم وضع خطة مستقبلية وشاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي بالتنسيق مع المتخصصين والفنيين وتحسين السلالات الموجودة لزيادة كميات اللحوم والألبان.

ووجه محافظ أسيوط بتكثيف الجهود لتنمية المشروعات ووضع خطة عاجلة لتطوير مزارع المحافظة بالغريب بساحل سليم وبالوادى الأسيوطي والتوسع في زراعتها وتحسين وسائل الري بها وتحقيق أقصى استفادة منها لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة وتوفير فرص عمل للشباب والإستفادة من الخبرات والكفاءات من شباب الخريجيين بالتعاون مع مديرية الزراعة والطب البيطرى والاستفادة من خبرات أساتذة جامعة أسيوط بالإضافة إلى استغلال المساحات الشاسعة بالمزارع التابعة للمحافظة بزراعة محاصيل مختلفة مشيرًا إلى أهمية هذا القطاع لما له من فوائد عديدة للمحافظة ومواطنيها في حالة استغلاله وتنمية موارده وزيادة إنتاجه .

على جانب آخر، شدد محافظ أسيوط على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المقررة لمكافحة إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" كإجراء احترازي للحد من انتشاره وذلك ضمن خطة محددة الأهداف تضمن سلامة المواطنين والمنشآت والمرافق العامة مؤكداً على تسخير امكانات المحافظة والمعدات اللازمة لتنفيذ حملات رش وتطهير الشوارع والميادين والمرافق والمنشأت العامة بمراكز وأحياء المحافظة بالتتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة والتعاون مع المجتمع المدني لتغطية كافة ربوع المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ تلك الحملات لاستهداف تطهير المنشآت والمرافق الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصرافة الآلي والأماكن التي يتردد عليها المواطنين لتلقي الخدمات المختلفة وذلك بحي غرب أسيوط ومراكز ساحل سليم والقوصية والبداري والغنايم وذلك بمشاركة محمد بشير رئيس حي غرب ، وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وجاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم مشيراً إلى استمرار حملات الرش والتطهير للحماية من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" وبناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظاً على صحة المواطنين.

وناشد المحافظ المواطنين بالإلتزام بالقرارات الصادرة تجنباً لنشر العدوى بالفيروس وحفاظاً على حياتهم وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيراً إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.



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