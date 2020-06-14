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متطوعة لعلاج مصابى كورونا: نتابع الحالات المصابة ونتواصل معها من خلال الهاتف

الأحد، 14 يونيو 2020 10:07 م
متطوعة لعلاج مصابى كورونا: نتابع الحالات المصابة ونتواصل معها من خلال الهاتف نقل مصاب بكورونا
كتب عامر مصطفى

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قالت سحر علاء الدين، مساعدة تمريض وأحد متطوعي مبادرة "معا ضد كورونا"، إنها ومجموعة أخري من المتطوعين نظموا مبادرة من أجل رعاية مرضي فيروس كورونا، وذلك من خلال متابعتهم، موضحة أن المجموعة يشرف عليها نائب محافظ أسوان.
 
وأضافت سحر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبني عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أن المجموعة لديها علم بالحالات المصابة بكورونا، وتعمل الإسعافات الأولية لمصابين بالفيروس، وكذلك يتم متابعة جميع الحالات من خلال الهاتف المحمول.
 
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى اليوم.
 
وأوضحت الوزارة فى بيانها اليومى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا، موضحة أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.

 


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