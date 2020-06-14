مبادرة لمواجهة كورونا.. حلقة نقاشية بالجامعة الأمريكية الأربعاء المقبل

سارة علام

تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة حلقة النقاش الثالثة للإعلاميين عبر الإنترنت التي تتناول مبادرة الجامعة البحثية التي أطلقتها مؤخراً لتناول المشكلات الحالية والمقبلة لفيروس كورونا المستجد في العديد من المجالات تحت عنوان:"البحث والابتكار: مبادرة جديدة لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد وما بعده" وذلك يوم الأربعاء 17يونيو الجاري

جدير بالذكر أن مبادرة الجامعة قامت بتمويل 10 مشروعات بحثية مختلفة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لإحداث تأثير في مجالات العلم والمعرفة والابتكار بهدف معالجة بعض المشكلات الحالية والمقبلة الناجمة عن هذا الوباء العالمي.

فمن بين ستة وعشرين مقترحا، تم اختيار 10 مقترحات لمشروعات بحثية للحصول على دعم مالي من الجامعة في عدة تخصصات مثل الفيزياء والأحياء وعلم النفس وعلم الاجتماع والتعليم وإدارة الأعمال وغيرها.

يتحدث في اللقاء الدكتور علاء الدين إدريس، الرئيس الأكاديمي المشارك للبحث والابتكار والإبداع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور مهاب أنيس، أستاذ هندسة الإلكترونيات، والدكتور أنور عبد الناصر، الأستاذ المساعد في معهد الصحة العالمية والبيئة البشرية بالجامعة، والدكتورة دينا مكرم عبيد، أستاذ علم الاجتماع المساعد.