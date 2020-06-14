اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 03:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مبادرة لمواجهة كورونا.. حلقة نقاشية بالجامعة الأمريكية الأربعاء المقبل

الأحد، 14 يونيو 2020 03:00 ص
مبادرة لمواجهة كورونا.. حلقة نقاشية بالجامعة الأمريكية الأربعاء المقبل رئيس الجامعة
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة حلقة النقاش الثالثة للإعلاميين عبر الإنترنت التي تتناول مبادرة الجامعة البحثية التي أطلقتها مؤخراً لتناول المشكلات الحالية والمقبلة لفيروس كورونا المستجد في العديد من المجالات تحت عنوان:"البحث والابتكار: مبادرة جديدة لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد وما بعده" وذلك يوم الأربعاء 17يونيو الجاري

جدير بالذكر أن مبادرة الجامعة قامت بتمويل 10 مشروعات بحثية مختلفة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لإحداث تأثير في مجالات العلم والمعرفة والابتكار بهدف معالجة بعض المشكلات الحالية والمقبلة الناجمة عن هذا الوباء العالمي. 

فمن بين ستة وعشرين مقترحا، تم اختيار 10 مقترحات لمشروعات بحثية للحصول على دعم مالي من الجامعة في عدة تخصصات مثل الفيزياء والأحياء وعلم النفس وعلم الاجتماع والتعليم وإدارة الأعمال وغيرها.

يتحدث في اللقاء الدكتور علاء الدين إدريس، الرئيس الأكاديمي المشارك للبحث والابتكار والإبداع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور مهاب أنيس، أستاذ هندسة الإلكترونيات، والدكتور أنور عبد الناصر، الأستاذ المساعد في معهد الصحة العالمية والبيئة البشرية بالجامعة، والدكتورة دينا مكرم عبيد، أستاذ علم الاجتماع المساعد. 

 


الجامعة الامريكية

ابتكارات كورونا

الجامعة الأمريكية بالقاهرة

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
90 يوما للرد على تظلمات التصالح فى مخالفات البناء وفقا لتعديلات القانون الجديدة

90 يوما للرد على تظلمات التصالح فى مخالفات البناء وفقا لتعديلات القانون الجديدة

كيف تتأكد من صحة فاتورة الكهرباء قبل سدادها × 6 خطوات

كيف تتأكد من صحة فاتورة الكهرباء قبل سدادها × 6 خطوات

عماد متعب معلقا على أزمة حسام عاشور: الأهلى خيره على الجميع

عماد متعب معلقا على أزمة حسام عاشور: الأهلى خيره على الجميع

التعليم: تبدأ تسليم الكمامات للمديريات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

التعليم: تبدأ تسليم الكمامات للمديريات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

سياحة البحر الأحمر: تم معاينة 6 فنادق جديدة وتسليم شهادات لـ12 آخرين خلال أيام

سياحة البحر الأحمر: تم معاينة 6 فنادق جديدة وتسليم شهادات لـ12 آخرين خلال أيام

رئيس لجنة مكافحة كورونا: أصحاب فصيلة دم O أقل عرضة للإصابات وAB الأكثر عرضة

رئيس لجنة مكافحة كورونا: أصحاب فصيلة دم O أقل عرضة للإصابات وAB الأكثر عرضة

طوارئ بالتعليم استعدادا لامتحانات الثانوية.. الوزارة: تجهيز اللجان وتعقيمها

طوارئ بالتعليم استعدادا لامتحانات الثانوية.. الوزارة: تجهيز اللجان وتعقيمها

وزيرة التضامن: لا نقبل إهانة كرامة أى مصرى أو الإساءة إليه

وزيرة التضامن: لا نقبل إهانة كرامة أى مصرى أو الإساءة إليه

مصادر حكومية: مؤتمر وزيرى الطيران والسياحة سيحدد خطة فتح المطارات فى مصر

مصادر حكومية: مؤتمر وزيرى الطيران والسياحة سيحدد خطة فتح المطارات فى مصر

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: أرقام جلوس ومقرات لجان الدبلومات الفنية إلكترونيا

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: أرقام جلوس ومقرات لجان الدبلومات الفنية إلكترونيا

الرى: الاتفاق على عقد اجتماع الاثنين المقبل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

الرى: الاتفاق على عقد اجتماع الاثنين المقبل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

القاهرة تتصدر إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل بمعدل الإصابة

القاهرة تتصدر إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل بمعدل الإصابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة