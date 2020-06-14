اليوم السابع
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خالد صلاح
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ماليزيا تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا ووفاة واحدة

الأحد، 14 يونيو 2020 11:21 ص
ماليزيا تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا ووفاة واحدة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أعلنت ماليزيا اليوم الأحد، عن تسجيل ثماني إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي إلى 8453 إصابة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن وفاة واحدة جديدة ليبلغ مجموع الوفيات جراء الفيروس 121. وكانت ماليزيا سجلت أمس السبت 43 إصابة جديدة بكورونا إلى جانب وفاة واحدة.

وكانت قد قالت ماليزيا، إنها قررت منع مواطنيها من أداء الحج هذا العام بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد مقتدية في ذلك بإندونيسيا التي يغلب المسلمون على سكانها.

وترسل ماليزيا كل عام عشرات الآلاف من الحجاج إلى السعودية. ويمكن لحجاج ماليزيا الانتظار فترة تصل إلى 20 عاما بسبب نظام الحصص الذي تتفاوض عليه مع السعودية.

 


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كورونا

اصابات كورونا

فيروس كورونا

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