ماليزيا تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا ووفاة واحدة

رويترز

أعلنت ماليزيا اليوم الأحد، عن تسجيل ثماني إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي إلى 8453 إصابة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن وفاة واحدة جديدة ليبلغ مجموع الوفيات جراء الفيروس 121. وكانت ماليزيا سجلت أمس السبت 43 إصابة جديدة بكورونا إلى جانب وفاة واحدة.

وكانت قد قالت ماليزيا، إنها قررت منع مواطنيها من أداء الحج هذا العام بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد مقتدية في ذلك بإندونيسيا التي يغلب المسلمون على سكانها.