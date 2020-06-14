اليوم السابع
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الأحد، 14 يونيو 2020 07:59 م
خالد صلاح
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مالى تعلن تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 07:52 م
مالى تعلن تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المالية، اليوم الأحد، تسجيل ٣٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالى الإصابات 
فى البلاد منذ شهر مارس الماضى إلى 1809 إصابات مؤكدة.
وذكرت الإذاعة المالية، نقلا عن بيان لوزارة الصحة المالية، أنه وبعد إجراء 139 فحصا تم تسجيل 33 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وتم تعافي 30 مصابا؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 1088 شخصا.
وأضاف البيان أنه يوجد 616 من المصابين في المستشفيات، ووصل عدد الوفيات إلى 104 أشخاص منذ شهر مارس الماضي، تاريخ أول ظهور للفيروس في مالي.


مالى

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فيروس كورونا

كورونا فى مالى

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