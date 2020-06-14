ماكرون: رسمنا خطة قوية تجنبنا تسريح العمال

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن حكومته عملت على رسم خطة قوية لإعادة الإعمار الاقتصادي، مؤكدا، "يجب أن نخلق وظائف جديدة من خلال الاستثمار في استقلالنا التكنولوجي والرقمي والصناعي والزراعي، من خلال البحث ، وتوحيد القطاع ، والجاذبية وعمليات النقل عندما يكون هناك ما يبررها. ميثاق إنتاجي حقيقي ".



وأضاف: "نحتاج أيضًا إلى خلق وظائف الغد من خلال إعادة البناء البيئي الذي يوفق بين الإنتاج والمناخ ، مع خطة لتحديث البلاد حول التجديد الحراري لمبانينا ، ووسائل نقل أقل تلويثًا ، ودعم الصناعات أخضر".

ويقول ماكرون للتغلب على الأزمة الاقتصادية ، "يجب علينا أولاً أن نفعل كل شيء لتجنب تسريح العمال قدر الإمكان" . "لهذا السبب ، أطلقنا مع النقابات وأرباب العمل مفاوضات حتى نتمكن في جميع الشركات من الحفاظ على أكبر عدد ممكن من الوظائف على الرغم من الانكماش في النشاط".