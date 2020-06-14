مؤشرات بورصة الكويت حمراء بالختام للجلسة الثالثة على التوالى

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.74% خاسراً 139.47 ليغلق عند مستوى 4951.57 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 3.16% خاسراً 174.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5347.35 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.64% خاسراً 69.6 نقطة ليغلق عند مستوى 4172.51 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 2.2%، خاسراً 91.06 نقطة ليغلق عند مستوى 4051.51 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 198.8 مليون سهم بقيمة 43.5 مليون دينار كويتى عبر 10.1 ألف صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 3.18%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.08%، تلاه قطاع العقار بنسبة 2.98%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.87%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.12%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.88%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.69%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.12%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.62%.

وجاء سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، يليه سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 9.91%، ثم سهم شركة الامتيازات الخليجية القابضة بنسبة 9.90%، فيما تصدر سهم شركة الأرجان العالمية العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 15.05% ثم سهم الشركة التجارية العقارية بنسبة 9.91%، ثم سهم شركة السكب الكويتية بنسبة 8.98%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أجيلتي للمخازن العمومية، عن إبرام وثيقة الالتزام للفرصة الاستثمارية s2 لمدة استثمارية محددة بـ30 سنة تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري للفرصة، لمشروع استثماري لتطوير منطقة مخازن ومنطقة حرفية بالإضافة إلى سكن عمال على مساحة 1.2 مليون مت مربع في مدينة صباح الأحمد السكنية.

وفي سياق منفصل أعلن بنك وربة، عن حصوله على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية، أمس السبت، على ما ورد في نشرة الاكتتاب الخاص لإصدار صكوك بقيمة لا تتجاوز 150 مليون دينار كويتي تحت برنامج إصدار الصكوك بقيمة لا تتجاوز 2 مليار دولار أمريكي.