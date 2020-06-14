ليبيا تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا وحالتى وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

كتب وكالات

أعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض فى ليبيا، عن تسجيل حالتى وفاة، و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب "روسيا اليوم".

وقال المركز الوطنى الليبى فى العاصمة طرابلس إنه سجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى الحالات المصابة فى البلاد إلى 418 حالة.

وأضاف مركز مكافحة الأمراض أنه وثق حالتى وفاة فى مدينة سبها جنوب البلاد، لترتفع حالات الوفاة إلى 8 أشخاص، وأشار إلى أن 3 مصابين بـ"كوفيد 19" تماثلوا للشفاء، حيث بلغ عدد المتعافين 62 شخصا.

ودعا المركز الوطنى للأمراض المواطنين إلى ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا والتى تشمل حظر التجوال ومنع التجمعات والحجر المنزلى والتباعد الاجتماعى والاستمرار فى عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.