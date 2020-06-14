اليوم السابع
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لمزارعى الخضار.. تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة صوبة و مشتل

الأحد، 14 يونيو 2020 08:00 ص
لمزارعى الخضار.. تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة صوبة و مشتل صوب زراعية
كتب عز النوبى

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 ينشر"اليوم السابع" خطوات الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة بخصوص إنشاء ترخيص صوبة زراعية أو مشتل لإنتاج الخضروات أو مشتل، من خلال الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية وأدارتها بالمحافظات ، ومن الإجراءات المتبعة  للمزارعين الراغبين في الحصول على ترخيص الصوب الزراعية للخضروات كالآتى..

-طلب تراخيص من أصل و صورتين قبل الزراعة إلى مديرية الزراعة المختصة  التابعة محل إقامة المشتل أو الصوبة.

-تحرير محضر معاينة لمساحة محل الطلب لترخيص المشتل أو الصوبة و من أصل وصورة يحرر ويعتمد من مديرية الزراعة المختصة.

-رسم كوركى من أصل وصورة يحرر ويعتمد من مديرية الزراعة المختصة.

-عدد 2 صورة فوتوغرافية حديثة لصاحب الترخيص المحرر الطلب باسمه.

-حوالة بريدية باسم المهندس رئيس الإدارة المركزية للبساتين – حسابات ثالث وزارة الزراعة.

-صورة معتمدة من الجمعية بالحيازة أو عقد الأرض إيجار أو تملك.

-فى حالة  الأرض "وضع اليد"   يشترط موافقة كتابية من إدارة أملاك الدولة.

-ترسل المستندات الخاصة بالتراخيص إلى الإدارة المركزية للبساتين لإستخراج الترخيص من قبل مديرية الزراعة المختصة.

-تكلفة الحصول على الرخصة 20 جنيه وهى قيمة الرسوم.

-مدة صلاحية الترخيص عام واحد من تاريخ إصدارها .

كان  الدكتور علاء البحراوى مدير إدارة الخضر بالإدارة المركزية للمحاصيل، أكد   تكلفة صوبة الخضروات تبدأ من 4 الى 20 ألف جنيه حسب الإمكانيات ، مشير الى أن الامكانيات تختلف سواء الشددات والأقواس والنوزال التي تحمل النبات داخل الصوبة، وخراطيم الرى ـ والمكينة ، والغطاء سواء كان شبك او بلاستيك.

وأوضح  مدير ادارة الخضر أن تكلفة الحصول على رخصة لصوبة الخضراوت 20 جنيه، وأن إدارة الخضر مستمرة فى عملها لمنح المزيد من موافقات رخص الصوب الزراعية ، ويؤكد 80% من انتاجها "اورجانيك"  خالية من المبيدات والأسمدة لأنها محمية من كل الإصابات.

 


صوب خضروات

تراخيص الصوب

الصوب الزراعية

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