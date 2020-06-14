اليوم السابع
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للمعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة.. تعرف على شروط الاعتذار

الأحد، 14 يونيو 2020 01:00 ص
للمعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة.. تعرف على شروط الاعتذار الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استلام المعلمين خطابات الندب للمشاركة فى أعمال الامتحانات الثانوية العامة، كما اتاحت الوزارة قبول الاعتذارات نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وخطوات الاعتذارات.

ـ فتح باب قبول الاعتذارات من الأحد الموافق 14يونيو الجارى حتى الثلاثاء 16 من نفس الشهر.
ـ يتم التقدم بالاعتذارات بكل المديريات تسهيلاً على المعلمين.
ـ قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة.
ـ قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.
ـ إجازة بدون مرتب وتقديم المستند الدال أو نسبة عجز 5%.
ـ العمل جزء من الوقت صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية.
ـ وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد).
ـ وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد).
ـ وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام).
ـ الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).
ـ ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).
ـ الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.


التربية والتعليم

الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة

حالات الاعتذار عن الثانوية العامة

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