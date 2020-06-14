للمعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة.. تعرف على شروط الاعتذار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استلام المعلمين خطابات الندب للمشاركة فى أعمال الامتحانات الثانوية العامة، كما اتاحت الوزارة قبول الاعتذارات نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وخطوات الاعتذارات.
ـ فتح باب قبول الاعتذارات من الأحد الموافق 14يونيو الجارى حتى الثلاثاء 16 من نفس الشهر.
ـ يتم التقدم بالاعتذارات بكل المديريات تسهيلاً على المعلمين.
ـ قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة.
ـ قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.
ـ إجازة بدون مرتب وتقديم المستند الدال أو نسبة عجز 5%.
ـ العمل جزء من الوقت صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية.
ـ وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد).
ـ وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد).
ـ وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام).
ـ الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).
ـ ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).
ـ الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.
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