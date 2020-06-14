لجنة من محافظة الأقصر تزور مستشفى إسنا القديم لبحث تشغيلها.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

إستقبلت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، لجنة من ديوان محافظة الأقصر لزيارة مقر مستشفى إسنا القديم عقب شكاوى الأهالى بعدم وجود مستشفى تخدم الأهالى بعد تحويل مستشفى إسنا التخصصى للعزل الصحى، ومستشفى صدر إسنا للفحص والكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا وتجهيزها بـ20 سرير لرعاية المصابين، حيث ضمت اللجنة كل من رندا سيف مدير عام التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومحمود ناصر عضو التفتيش بالمتابعة، والدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا.

وقامت اللجنة بعمل جولة بمختلف غرف وأقسام المستشفى القديم بمدينة إسنا، وذلك للعمل على إعداد مذكرة تفصيلية بكافة المتطلبات ورفعها لمحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لبحث تشغيل المستشفى خلال الفترة المقبلة لخدمة أهالى مدينة إسنا، كما كانت قد شكلت المحافظة لجنة برئاسة الدكتور محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، وعضوية رندا سيف مدير عام التفتيش والمتابعة، ومحمود ناصر عضو التفتيش بالمتابعة، وعدد من الإداريين والفنيين من الصحة، لبحث شكاوى أهالى إسنا ودعمهم بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وكان قد أطلق المئات من أبناء مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، هاشتاج "اسنا بدون مستشفى" كحملة لدعم أهالى مدينة إسنا التى تعانى من زيادة فى حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تم نشر الهاشتاج فى وسائل التواصل الإجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، وتعدى الـ49 ألف تويته لدعم أهالى المدينة الأكبر فى الكتلة السكانية بمحافظة الأقصر.

وعلقت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة، بالقول إن مدينة إسنا هى بالفعل المدينة الأكبر فى الكتلة السكانية، ولذلك قامت المديرية بتقديم الدعم الصحى بصورة كبيرة لأهالى ومصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمدينة إسنا، حيث تضم 3 مستشفيات تخدم الأهالى فى أزمة فيروس كورونا، وقال وكيل صحة الأقصر، أن مدينة إسنا تضم بالفعل بها مستشفى إسنا التخصصى للعزل الصحى والتى تخدم محافظة الأقصر بالكامل والمخصصة للحجر منذ أكثر من 3 شهور، والتى يوجد بها 154 سرير و26 عناية مركزة و17 تنفس صناعى، وكذلك يوجد بإسنا قسم طوارئ بمستشفي الرمد القديم لدعم حالات فيروس كورونا للعمل على إستقبال وفحص الحالات وإجراء الأشعة والتحاليل، وأيضاً مستشفى صدر إسنا والتى يتم داخلها فحص الحالات وإستقبال ملفاتهم وسحب المسحات لهم، وتم إحلالها وتجديدها مؤخراً لفرز حالات كورونا بطاقة 20 سرير، وذلك بخلاف الوحدات الصحية التى تخدم كافة النجوع والقرى والتى تعمل بكامل طاقتها.



لجنة من محافظة الأقصر تزور مستشفى إسنا القديم



لجنة من محافظة الأقصر تزور مستشفى إسنا القديم