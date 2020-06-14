كوريا الجنوبية: لم نستورد أى نفط خام من إيران فى مايو

رويترز

أظهرت بيانات مبدئية من هيئة الجمارك الكورية، أن كوريا الجنوبية لم تستورد أى كميات من النفط الخام من إيران في شهر مايو.

وأظهرت البيانات أيضا أن كوريا الجنوبية خامس أكبر مشتر للنفط الخام في العالم استوردت في المجمل 10.6 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي مقابل 11.3 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية الحكومية البيانات النهائية لحجم واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الشهر الماضي في وقت لاحق من الشهر الجاري وتعتبر بيانات شركة النفط الكورية معيار القطاع لواردات كوريا الجنوبية من النفط