اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 07:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كندا تسجل 325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 07:06 م
كندا تسجل 325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا فى كندا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أعلنت السلطات الكندية، اليوم الأحد، تسجيل 325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بجانب 39 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات 98735 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 8146 حالة.
وجاءت جميع الحالات كما هو الحال خلال الأيام الماضية في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك الكنديتين.
وأبلغت مقاطعة أونتاريو عن 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو اليوم السابع على التوالي الذي تسجل فيه المقاطعة أقل من 300 إصابة جديدة بالفيروس.
كما أبلغ مسؤولو الصحة عن 12 حالة وفاة أخرى بسبب الفيروس، ليصل عدد الوفيات في المقاطعة إلى 2519.
وفي مقاطعة كيبيك، أعلن مسؤولو الصحة هناك عن 27 حالة وفاة جديدة. كما سجلت كيبيك اليوم الأحد 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
ليصل إجمالي الإصابات في المقاطعة إلى 53952 إصابة بكوفيد-19 من ضمنهم 5222 حالة وفاة.
 


كندا

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى كندا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

ابنة رجاء الجداوي: معنويات أمي مرتفعة.. وتردد دائما "الحمد لله أنا راضية"

س و ج.. لماذا تعقد اللجنة الخماسية بالجبلاية اجتماعات مع أندية الدوري؟

س و ج.. لماذا تعقد اللجنة الخماسية بالجبلاية اجتماعات مع أندية الدوري؟

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة