كندا تسجل 325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الكندية، اليوم الأحد، تسجيل 325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بجانب 39 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات 98735 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 8146 حالة.

وجاءت جميع الحالات كما هو الحال خلال الأيام الماضية في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك الكنديتين.

وأبلغت مقاطعة أونتاريو عن 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو اليوم السابع على التوالي الذي تسجل فيه المقاطعة أقل من 300 إصابة جديدة بالفيروس.

كما أبلغ مسؤولو الصحة عن 12 حالة وفاة أخرى بسبب الفيروس، ليصل عدد الوفيات في المقاطعة إلى 2519.

وفي مقاطعة كيبيك، أعلن مسؤولو الصحة هناك عن 27 حالة وفاة جديدة. كما سجلت كيبيك اليوم الأحد 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ليصل إجمالي الإصابات في المقاطعة إلى 53952 إصابة بكوفيد-19 من ضمنهم 5222 حالة وفاة.

