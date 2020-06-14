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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 3 فلسطينيين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال داهمت أيضا منطقة سوق الخضار في وادي الهارية جنوب مدينة الخليل، وفتشت عددا من منازل المواطنين.

وكانت قد داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، منازل الفلسطينيين في بلدة العوجا شمال مدينة أريحا بالأغوار، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن مصادر محلية القول، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت العوجا، ونصبت خيمة متنقلة، وداهمت أكثر من 50 منزلا وسط التدقيق في هويات أصحابها وساكنيها، واستجوابهم عن موقفهم تجاه خطة الضم، مشيرة إلي أن الفلسطينيين في التجمع أبدوا تخوفهم من الاقتحام، في ظل مخطط ضم الاغوار.