فيديو.. مصرع أمريكى من أصول أفريقية بعد اعتقاله يثير احتجاجات فى أتلانتا

كتب محمد شرقاوى

نشرت إدارة شرطة مدينة أتلانتا يوم الأحد لقطات من كاميرا شرطى توثق عملية اعتقال مواطن أمريكى من أصول أفريقية يدعى رايشارد بروكس، قتلته فيما بعد عقب مناوشة، وفقا لقناة روسيا اليوم.

كما تظهر لقطات من كاميرا مراقبة تابعة لمطعم وينديز فى مدينة أتلانتا، اللحظة التى طارد فيها رجال الشرطة ريشارد بروكس قبل إطلاق النار عليه وقتله.

وجاءت وفاته بنيران الشرطة بعد أكثر من أسبوعين من احتجاجات حاشدة مناهضة للعنصرية فى جميع أنحاء الولايات المتحدة عقب موت جورج فلويد على يد الشرطة بطريقة وحشية وعلى مرأى الجميع.

واندلعت احتجاجات فى أتلانتا أمس السبت قرب موقع إطلاق الرصاص، وطالب أكثر من مئة شخص بتوجيه اتهامات جنائية للضباط.