اليوم السابع
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فيديو.. حرب لم تنته.. فيروس كورونا يضرب بعض الدول من جديد

الأحد، 14 يونيو 2020 03:00 م
فيديو.. حرب لم تنته.. فيروس كورونا يضرب بعض الدول من جديد كورونا

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يبدو أن الصين على أعتاب مأساة جديدة مع فيروس كورونا، هذه المرة ظهر الفيروس من جديد فى سوق للجملة بالعاصمة بكين.

 

تفاصيل الواقعة حدثت بمنطقة فنجتاي بعدما كشفت اختبارات شملت 517 شخصا إصابة 45 منهم بالوباء.

 

على الفور أعلنت السلطات وضع المنطقة في "طوارئ الحرب"، وكشف المتحدث باسم المدينة أن الحالات التى تم اكتشافها في بكين مؤخرا زارت السوق.

 

وبناء عليه ستعلق العاصمة الأحداث الرياضية والسياحة بين الأقاليم، ولكن لحظة ليست الصين وحدها التى تراجعت عن قرار تخفيف الإجراءات.

 

في الفيديو التالي نستعرض القصة بمزيد من التفاصيل..

 


الصين

كورونا

فيروس كورونا

مكافحة كورونا

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