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فيديو جديد للحظة انفجار شاحنة صهريج للغاز الطبيعى فى الصين

الأحد، 14 يونيو 2020 07:49 م
فيديو جديد للحظة انفجار شاحنة صهريج للغاز الطبيعى فى الصين انفجار في الصين
كتب محمد سعودي

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ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انفجار شاحنة صهريج للغاز الطبيعى المسال على طريق سريع بالقرب من بلدة ونلينغ بمقاطعة تشجيانغ الصينية إلى نحو 19 قتيل وإصابة 172 شخصا على الأقل.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح لحظة انفجار شاحنة صهريج للغاز الطبيعى المسال على طريق سريع بالصين، أظهر مدى قوة الانفجار وتطاير الحطام في الهواء وتأثير الانفجار على المباني المجاورة.

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 وفي وقت سابق، أعلنت قناة CGTN التلفزيونية الصينية، الأحد، ارتفاع عدد القتلى جراء انفجار شاحنة صهريج للغاز الطبيعى المسال فى الصين إلى 18 شخصا على الأقل.

وأشارت قناة CGTN التلفزيونية الصينية إلى أن انحراف الشاحنة عن الطريق السريع "شنيانغ - هايكو" فى محافظة تشجيانج شرقى البلاد خلف أيضا 166 مصابا تم إسعافهم إلى مستشفيات محلية عدة.

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وكانت وسائل إعلام صينية، أشارت إلى أن الحادث في بادئ الأمر أودى بحياة 12 شخصا إثر وقوع الانفجار فى الساعة 4:40 عصر السبت (بالتوقيت المحلي) بالقرب من قرية ليانغشان فى مدينة ونلينغ.

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وأوضحت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية، نقلا عن السلطات المحلية، أن انفجار الشاحنة الصهريج الناجم عن انحرافها عن الطريق السريع تسبب فى انهيار منازل سكنية وورش مصانع فى المنطقة القريبة على الطريق، ووصل رجال الإطفاء والمنقذون إلى منطقة الحادث للبحث عن مفقودين محتملين تحت الأنقاض.

 


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