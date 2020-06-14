فى اليوم العالمى للتبرع بالدم.. الصحة للمواطنين: "تبرعك بالدم شريان حياة"

دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى التبرع بالدم بالتزامن مع اليوم العالمى للتبرع وقالت : تبرعك بالدم مش بس بينقذ حياة مريض، لأ كمان بيرسم البسمة على كل أفراد عيلته .

وتابعت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك قائلة : أنت بطل علشان بتقدر تساهم فى علاج شخص محتاج فالتبرع بالدم شريان حياة

وقالت وزارة الصحة والسكان : يمكنك الاستفسار عن خدمات التبرع بالدم عبر الاتصال على الرقم المختصر 15366 أو التواصل مع Egyptian National Blood Transfusion Services

وكانت وزارة الصحة والسكان اطلقت خطا ساخنا يحمل رقم 15366 للتبرع بالدم، ضمن خدمات نقل الدم القومية فى وزارة الصحة، ويعد أول خط ساخن للتبرع بالدم فى مصر والاستفسار عن آليات التبرع

وأكد الدكتور إيهاب سراج الدين مدير خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة انه تم تفعيل الخط الساخن 15366 فى محافظة القاهرة والجيزة وسيتم تفعيله مباشرة فى باقى المحافظات.

وأوضح أنه بمجرد الاتصال بالخط الساخن يتم تسجيل بيانات المتصل ومكان تواجده، بالإضافة إلى سؤاله، وتطبيق قواعد واشتراطات التبرع بالدم هاتفيا، وملء استمارة للمتصل أو المتبرع، وبعد ذلك يتم تحديد موعد له وتوجيهه إلى أقرب بنك دم له من البنوك الإقليمية للتبرع بالدم فى الموعد المحدد.