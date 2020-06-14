فرونتكس: ارتفاع محاولات دخول اللاجئين دول الاتحاد الأوروبى خلال مايو

كتبت: هناء أبو العز

أفادت وسائل إعلام ألمانية نقلاً عن خدمة الحدود الأوروبية "فرونتكس"، أن عدد اللاجئين الذين يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي ارتفع بشكل كبير في مايو، حيث تم تسجيل ما يقرب من 4300 معبر حدودي غير قانوني في طرق الهجرة الرئيسية في أوروبا في مايو، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما تم في أبريل، وفقًا لوسائل الإعلام التابعة لمجموعة Funke الألمانية .

وفي أبريل، انخفضت الأرقام إلى مستويات قياسية نتيجة لوباء الفيروس التاجي ، وكانت أيضًا أقل قليلاً بشكل عام في الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بالعام الماضي.

ووفقًا للتقرير، سجلت "فرونتكس" ما مجموعة 31،600 معبر حدودي غير قانوني من يناير إلى مايو - أقل بنسبة 6 ٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

وكان الطريق عبر تركيا واليونان أكثر طرق الهجرة نشاطًا في أوروبا ، وفقًا لفرونتكس، من يناير إلى مايو، وتم تسجيل 12،700 معبر ، أقل بنسبة 28 ٪ عن العام الماضي.

وعبر 3700 لاجئ آخرين غرب البحر الأبيض المتوسط من المغرب إلى إسبانيا في الأشهر الخمسة الأولى من العام ، أي أقل من نصف العدد نفسه في العام الماضي.

وفي بقية الرحلات ، تظهر أرقام الأشهر الخمسة الأولى أرقامًا أعلى من العام الماضي، وتم تسجيل أكثر من 6900 معبر حدودي غير قانوني على طريق غرب البلقان ، بزيادة 50٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

وفي طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط ، من ليبيا وتونس إلى إيطاليا ومالطا ، سجلت فرونتكس 5،500 عملية عبور ، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد في نفس الفترة في عام 2019.