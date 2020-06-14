فرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولندا يوقعون اتفاقية لضمان 300 مليون جرعة من لقاح كورونا

كتب: أحمد علوى

وقعت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا اتفاقية مع مجموعة الأدوية AstraZeneca لضمان تزويد الاتحاد الأوروبي بـ 300 مليون جرعة من لقاح محتمل ضد فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة الألمانية ان الدول الأربعة وقعت على اتفاقية مع AstraZeneca التي تجمع شركة Astra السويدية وشركة Zeneca البريطانية ، والتي تنص على توريد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمجرد تلقي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقدرت مجموعة المستحضرات الصيدلانية من جانبها أمس السبت في بيان أن عدد الجرعات قد يرتفع إلى 400 مليون.

ووفقاً لإذاعة مونت كارلو الدولية فصرح العديد من مسئولى أوروبا، أن تطوير لقاح قد يكتمل بنجاح بحلول نهاية العام.

وقالت المجموعة، "من أجل إتاحة اللقاحات بأعداد كبيرة بسرعة كبيرة بعد الموافقة المحتملة عليها هذا العام أو العام المقبل ، يجب ضمان القدرات الإنتاجية بموجب العقد الآن".

وقالت الوزارة إن الجرعات، "يجب أن توزع على جميع الدول الأعضاء الراغبة في المشاركة حسب حجم سكانها".

ومن جهته رحب وزير الصحة الألماني ينس سبان يوم السبت بأن "العمل السريع والمنسق من قبل مجموعة من الدول الأعضاء سيفيد جميع مواطني الاتحاد الأوروبي".