اليوم السابع
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غدا.. فرنسا تفتتح معالم تاريخية وتعلن عن موعد افتتاح بقية المعالم

الأحد، 14 يونيو 2020 03:58 م
غدا.. فرنسا تفتتح معالم تاريخية وتعلن عن موعد افتتاح بقية المعالم برج ايفل
كتب: أحمد علوى

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تعتزم السلطات الفرنسية إعادة افتتاح قصر طوكيو وقوس النصر غدا الاثنين، وستتبعها المتاحف والمواقع التاريخية الأخرى في الأسابيع المقبلة.

ومن المقرر تطبق السلطات الفرنسية التدابير اللزمة لأزمة الفيروس التاجي كورونا، واحترام المسافات.

فبعد بعد الحدائق والمتنزهات ، و المطاعم والحانات ، حان دور الثقافة لاستعادة الحياة في باريس، ودعت إدارة قصر طوكيو فى الدائرة ال16 فى باريس،  الزوار غدا لاكتشاف أعمل الفنان Futura 2000، أسطورة الكتابة على الجدران الأمريكية ، ولرؤية أو مشاهدة أعماله مرة اخرى، المعارض التي سيتم تمديدها حتى 13 سبتمبر 2020.

ومن المقرر ايضا سيتم إعادة افتتاح النصب التذكاري للشانزليزيه ،وقالت إدارته "نحن نبذل قصارى جهدنا للترحيب بالزوار قريبًا في ظروف أمنية مثلى مع احترام الأحكام والقوانين السارية".

وفي 16 يونيو ، سيتم إعادة افتتاح بافيون دو لارسنال وهو مركز معمارى متخصص للتخطيط الحضرى، ولإعادة فتحه ، يصبح مركز تخطيط المدن والهندسة المعمارية في باريس، في الطابق الأرضي من قاعته الكبيرة جميع المساهمات التي تم تلقيها منذ 16 أبريل 2020 على منصة تم تسميتها "وغدًا ، نقوم ماذا؟ " .

ويشير الجناح إلى أن "هذا المعرض المتطور ، مصحوبًا بسلسلة من الاجتماعات في الموقع وعبر الإنترنت ، يهدف إلى السماح للجميع بمواصلة تبادل ومناقشة القضايا الحضرية الحالية أو الجديدة التي كشفتها الأزمة الصحية".

 

ومن جهة اخرى سيتم إعادة افتتاح متحف أورسيه في 23 يونيو ، مع المعرضين جيمس تيسوت، ولاومبيجو مودرن حتى 13 سبتمبرعلى ان يتم مد فترة المعرضين حتى 13 سبتمبر.

كما سيتم إعادة فتح برج إيفل للجمهور اعتبارًا من 25 يونيو ، ولكن حتى الطابق الثاني فقط ، مع ارتداء قناع إلزامي للبالغين.

وقالت إدارة البرج " انه بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق في سياق وباء Covid-19 ، وهو أطول إغلاق منذ الحرب العالمية الثانية، سيتم إعادة فتح برج إيفل للجمهور في 25 يونيو 2020 من الساعة 10 صباحًا".

ومن المقرر أن يكون عدد الزوار محدودًا في الفناء الأمامي وفي الطوابق العلوية ، وأن يصعد الزوار من الدرج الشرقي (العمود الشرقي) ويغادرون المكان من الدرج الغربي (العمود الغربي).

​  تعتزم السلطات الفرنسية إعادة افتتاح قصر طوكيو وقوس النصر غدا الاثنين، وستتبعها المتاحف والمواقع التاريخية الأخرى في الأسابيع المقبلة.

ومن المقرر تطبق السلطات الفرنسية التدابير اللزمة لأزمة الفيروس التاجي كورونا، واحترام المسافات.

فبعد بعد الحدائق والمتنزهات ، تراسات المطاعم والحانات ، حان دور الثقافة لاستعادة الحياة في باريس، ودعت إدارة قصر طوكيو فى الدائرة ال16 فى باريس،  الزوار غدا لاكتشاف أعمل الفنان Futura 2000، أسطورة الكتابة على الجدران الأمريكية ، ولرؤية أو مشاهدة أعماله مرة اخرى، المعارض التي سيتم تمديدها حتى 13 سبتمبر 2020.

ومن المقرر ايضا سيتم إعادة افتتاح النصب التذكاري للشانزليزيه ،وقالت إدارته "نحن نبذل قصارى جهدنا للترحيب بالزوار قريبًا في ظروف أمنية مثلى مع احترام الأحكام والقوانين السارية".

وفي 16 يونيو ، سيتم أعادة افتتاح بافيون دو لارسنال وهو مركز معمارى متخصص للتخطيط الحضرى، ولإعادة فتحه ، يصبح مركز تخطيط المدن والهندسة المعمارية في باريس، في الطابق الأرضي من قاعته الكبيرة جميع المساهمات التي تم تلقيها منذ 16 أبريل 2020 على منصة تم تسميتها "وغدًا ، نقوم ماذا؟ " .

ويشير الجناح إلى أن "هذا المعرض المتطور ، مصحوبًا بسلسلة من الاجتماعات في الموقع وعبر الإنترنت ، يهدف إلى السماح للجميع بمواصلة تبادل ومناقشة القضايا الحضرية الحالية أو الجديدة التي كشفتها الأزمة الصحية".

 

ومن جهة اخرى سيتم إعادة افتتاح متحف أورسيه في 23 يونيو ، مع المعرضين جيمس تيسوت، ولاومبيجو مودرن حتى 13 سبتمبرعلى ان يتم مد فترة المعرضين حتى 13 سبتمبر.

كما سيتم إعادة فتح برج إيفل للجمهور اعتبارًا من 25 يونيو ، ولكن حتى الطابق الثاني فقط ، مع ارتداء قناع إلزامي للبالغين.

وقالت إدارة البرج " انه بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق في سياق وباء Covid-19 ، وهو أطول إغلاق منذ الحرب العالمية الثانية، سيتم إعادة فتح برج إيفل للجمهور في 25 يونيو 2020 من الساعة 10 صباحًا".

ومن المقرر أن يكون عدد الزوار محدودًا في الفناء الأمامي وفي الطوابق العلوية ، وأن يصعد الزوار من الدرج الشرقي (العمود الشرقي) ويغادرون المكان من الدرج الغربي (العمود الغربي).

 

 


فرنسا

باريس

برج ايفل

متاحف باريس

كورنا

اخبارالعالم

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