اليوم السابع
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الأحد، 14 يونيو 2020 09:50 ص
خالد صلاح
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غالبية القراء يؤيدون تغليظ عقوبة إلقاء الكمامات والقفازات المستعملة فى الشوارع

الأحد، 14 يونيو 2020 09:12 ص
غالبية القراء يؤيدون تغليظ عقوبة إلقاء الكمامات والقفازات المستعملة فى الشوارع النتيجة

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قام " اليوم السابع" باستطلاع آراء قرائه حول تغليظ عقوبة إلقاء الكمامات والقفازات المستعملة فى الشوارع فى سؤال بعنوان :هل تؤيد تغليظ عقوبة إلقاء الكمامات والقفازات المستعملة فى الشوارع لمنع عدوى فيروس كورونا؟

 

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 92% أجابوا بنعم معلنين تأييدهم تغليظ عقوبة إلقاء الكمامات والقفازات المستعملة فى الشوارع لمنع انتشار عدوى كورونا

فى حين أجاب 8 % من المشاركين فى الاستطلاع بـ " لا" معلنين رفضهم للأمر .

وكان نواب البرلمان  قد حذروا من استخدام أدوات ومستلزمات الوقاية المغشوشة والمعاد استخدامها من قبل تحايل البعض ونبش المخلفات لجمع الكمامات المستعملة وإعادة بيعها، جاء ذلك بعد عرض الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي الأربعاء الماضى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول الأسلوب الآمن لجمع مهمات الوقاية الشخصية للتخلص منها، خلال مرحلة التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزيرة أن الإجراءات التي كانت تتخذها الوزارة قبل صدور قرار مجلس الوزراء بفرض ارتداء "الكمامة" في الأماكن العامة، ووسائل النقل الجماعي، كانت تتمثل في "التوعية"، سواء بكيفية التعامل الآمن مع مهمات الوقاية الشخصية قبل إلقائها مع القمامة المنزلية، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والدولة للإعلام، إلى جانب كيفية التخلص الآمن من النفايات الطبية من خلال تنفيذ حملات للمرور على المستشفيات، فضلاً عن تكثيف حملات التوعية من خلال السوشيال ميديا، للتوعية بكيفية التخلص الآمن من مهمات الوقاية الشخصية

 

 


فيروس كورونا

عدوى كوورنا

الكمامات

الكمامات المستعملة

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