عواصف ترابية تضرب عدة مناطق وتعيق الرؤية على الطرق بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تعرضت عدة مناطق بمحافظة الوادى الجديد لهبوب عواصف ترابية، صباح اليوم الأحد، تسببت في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية والرأسية في عدة مناطق وطرق سريعة وداخلية وانقطاع التيار الكهربي في مناطق متفرقة بمركز الداخلة والقرى التابعة له.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،فى بيان له إن المحافظة تواصل رفع حالة الطوارئ، واستمرار تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو كوارث، وتواصل المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وإدارة المرور حالة الطوارئ، تحسبًا لوقوع حوادث مرورية أو غيرها من الكوارث نتيجة عدم استقرار الطقس.

كما رفعت هيئة الطرق والكباري بالمحافظة حالة الطوارئ، تحسبًا لزحف الرمال المتحركة على الطرق السريعة، مما يؤدي إلى إغلاقها ووقوع حوادث مرورية خاصة بمناطق شرق العوينات وطريق بغداد الأقصر بمركز باريس وطريق أسيوط الخارجة والداخلة القاهرة والفرافرة.