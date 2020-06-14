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عنتيل نيجيريا.. قصة 40 جريمة اغتصاب خلال عام "فيديو"

الأحد، 14 يونيو 2020 06:00 م
عنتيل نيجيريا.. قصة 40 جريمة اغتصاب خلال عام "فيديو"
إعداد ـ هند المغربي

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ألقت الشرطة النيجيرية، القبض على شخص في بلدة كوانار دانجورا لاتهامه بارتكاب  40 جريمة اغتصاب على مدار عام، وقال سكان القرية "إنهم عاشوا عاما من الخوف، حتى داخل منازلهم، حين سمعوا أنّ مغتصباً كان يتسلق الأسوار ويغتصب النساء داخل المنازل".

 فيما رحب رئيس البلدة، أحمدو ياو، باعتقال الرجل، وقال: «سكان كوانار دانجورا سعداء للغاية، ونأمل أن تتحقق العدالة بشكل مناسب".

وذكر سكان البلدة أنهم عاشوا العام الماضي في خوف، حتى في منازلهم، لأنهم سمعوا بوجود شخص ارتكب سلسلة جرائم اغتصاب؛ حيث كان يتسلق الأسوار ويغتصب النساء في منازلهن، وقالت إحدى السيدات: "يمكننا الآن النوم ".

 

 


الاغتصاب

جرائم الاغتصاب

عنتيل نيجيريا

نيجيريا

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