عريقات: جرائم الاحتلال تستوجب عقوبات دولية صارمة

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أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ممثل الاتحاد الاوروبى لدى فلسطين سفين كون فون بورجزدروف، على آخر المستجدات فى الأرض الفلسطينية، بعد إعلان نتنياهو نيته ضم اجزاء من الضفة وبسط السيادة الاسرائيلية عليها .

وقال عريقات لدى استقباله بورجزدروف، اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا "نعتمد على الاتحاد الاوروبي كشريك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف خطة الضم". مؤكدا ان جرائم وخروقات الاحتلال يجب ان تواجه بعقوبات دولية صارمة