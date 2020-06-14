طلاء 6890 مبنى باللون الموحد وتطهير مصرف مار فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت محافظة الشرقية، الانتهاء من طلاء 6890 وجه المبانى والنوافذ باللون الموحد وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعادة اللمسة الجمالية والحضارية للمدن واستعادة الهوية المصرية والنسق الحضارى ومعالجة التشوه البصرى للمبانى.

ومن جانبه أشار المهندس محمد الصافى السكرتير العام لمحافظة الشرقيه، أن مدينة الإبراهيمية جاءت فى المركز الأول حيث تم الإنتهاء من طلاء ودهان 174 من إجمالى 185 مبنى بنسبة تنفيذ 94.5%، وتليها فى المركز الثانى مدينة منشأة أبو عمر حيث تم الإنتهاء من طلاء 136 من إجمالى 148 مبنى بنسبة تنفيذ 91.8%، وتليها فى المركز الثالث مدينة كفر صقر حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال طلاء ودهان 188 من إجمالى 219 مبنى بنسبة تنفيذ 85.8 %.

أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ أعمال طلاء واجهات المبانى والنوافذ ووضع جدول زمنى محدد للإنتهاء منها وكذلك إلزام أصحاب العقارات والوحدات السكنية الكائنة بجميع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقرى بمحافظة الشرقية بطلاء واجهات المبانى باللون " البيج الفاتح " والنوافذ الخارجية باللون الأخضر وذلك حفاظا على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة، و شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الإنتهاء من أعمال طلاء واجهات المبانى والعقارات باللون الموحد مشيرا إلى أنه لن يتم قبول طلبات التصالح لأصحاب المبانى المخالفة والمقامة بدون صدور تراخيص بناء إلا بعد تشطيب الواجهات الخاصة بها .

من ناحية أخرى، استجاب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لشكوى أهالى قرية الجوسق التابعة للوحدة المحلية بشبرا النخلة بمركز بلبيس والواردة عبر الواتس آب بخصوص تضرر أهالى القرية من تراكم القمامة و المخلفات المنزلية بالمصرف المار داخل قريتهم مما يتسبب فى اعاقة حركة المياه وانبعاث روائح كريهة تضر بالبيئة وصحة المواطنين، كما تتسبب فى عدم وصول المياه إلى الأراضى الواقعة فى نهايات الترع والمصارف.

وكلف مع المهندس محمد عبد المنعم عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا بالمحافظة والذى بدوره وجه المهندسين المختصين بالتوجه الفورى للمصرف محل الشكوى ومعاينته على الطبيعة واتخاذ اللازم لرفع القمامة المتراكمة بالمصرف المار داخل القرية .

وتنفيذاً لذلك قامت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالدفع بالكراكات والمعدات الخاصة لرفع القمامة والمخلفات من المصرف وتطهيره لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين حيث تم الانتهاء من أعمال التطهير إستجابة لمطلب أهالى القرية .

ناشد محافظ الشرقية أهالى القرية بعدم إلقاء القمامة بالمصرف والحفاظ عليه من التلوث منعا لانتشار الأمراض والأوبئة مؤكدا على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بالتنسيق مع الاداره المركزيه لإقليم صرف شرق الدلتا بإستمرار أعمال رفع القمامة والمخلفات وتطهير المصارف والترع بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .