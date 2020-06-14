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طقس الخليج.. أمطار ورياح بالسعودية وغائما فى الإمارات وحار بالبحرين

الأحد، 14 يونيو 2020 08:30 ص
طقس الخليج.. أمطار ورياح بالسعودية وغائما فى الإمارات وحار بالبحرين طقس الخليج
كتب وكالات

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تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو اليوم الخميس، ويقدم لكم "اليوم السابع"، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

السعودية
 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس بالسعودية، لهذا اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بحبات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتى الجوف، الحدود الشمالية، فى حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران وأجزاء من الساحل الغربي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد بالإمارات، أن يكون الطقس اليوم مغبرا وغائما جزئياً أحياناً نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح بعد غد مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة غرباً.

 

وقال المركز ــ فى بيانه اليومى ــ إن الرياح ستكون غربية - شمالية غربية / 18- 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً ويكون الموج فى الخليج العربى متوسطا إلى مضطرب غرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 00:21 والمد الثانى عند 23 :07 والجزر الأول عند الساعة 12:13 والجزر الثانى عند الساعة 26:02 وفى بحر عمان يكون خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 44: 16 والمد الثانى عند الساعة 05:58 والجزر الاول عند الساعة 09:31 والجزر الثانى عند الساعة 23:57.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 39 28 70 30 دبى 40 29 85 20 الشارقة 40 26 90 20 عجمان 41 27 85 25 أم القيوين 42 26 85 30 رأس الخيمة 42 27 80 25 الفجيرة 40 33 75 20 العين 44 29 40 10 ليوا 43 28 75 20 الرويس 39 30 80 25 السلع 39 31 75 25 دلما 39 32 80 35 طنب الكبرى 37 29 85 45 طنب الصغرى 37 29 85 45

 

البحرين
 

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، بأن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون حارًا مع تصاعد الأتربة فى بعض المناطق ويكون حسنا خلال الليل.

 الرياح: شمالية غربية من 17 إلى 22 عقدة وتصل من 22 إلى 27 عقدة وتقل سرعتها من 12 إلى 17 عقدة أحيانًا خلال الليل، وحذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة وأمواج عالية.

 ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر، درجة الحرارة: العظمى 41 مئوية، والصغرى 30 مئوية، الرطوبة النسبية: العظمى 60 بالمئة، والصغرى 15 بالمئة.

 


طقس الخليج

أمطار

السعودية

الإمارات

البحرين

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