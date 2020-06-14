طرح مشروع محور سوهاج – الوادي الجديد بتكلفة مليار و100 مليون جنيه

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن الجهاز المركزي للتعمير بقيادة اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز، اليوم الأحد، عن طرح مشروع محور سوهاج – الوادي الجديد بطول 170 كم، وأكد اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، وكيل أول وزارة الإسكان رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، اليوم الأحد طرح الطريق لربط مدينة الخارجة بمحافظة سوهاج، بتكلفة تقديرية مليار و 100 مليون جنيه، وجرى طرح الأعمال الإنشائية والهندسية بواسطة جهاز البحوث والدراسات بالجهاز المركزي للتعمير، وجاري تجهيز الاعمال المساحية والتصميمات للمحور.

أضاف أيمن، أن الجهاز سيبدأ أعمال الرصف الفعلي للطريق في شهر أكتوبر المقبل، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يواكب وصول قوافل التعمير للمحافظة يوم 3 أكتوبر عام 1959 لتنفيذ قرار الزعيم جمال عبد الناصر، لإقامة وادٍ جديد موازٍ لوادي النيل.

ولفت أيمن، إلى أن المشروع سيستغرق 24 شهرًا هي مدة تنفيذ الطريق، والذي يصل طوله إلى 170 كم، كمحور جديد من محاور التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.