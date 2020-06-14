اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 10:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

طرح مشروع محور سوهاج – الوادي الجديد بتكلفة مليار و100 مليون جنيه

الأحد، 14 يونيو 2020 09:49 ص
طرح مشروع محور سوهاج – الوادي الجديد بتكلفة مليار و100 مليون جنيه
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجهاز المركزي للتعمير بقيادة اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز، اليوم الأحد، عن طرح مشروع محور سوهاج – الوادي الجديد بطول 170 كم، وأكد اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، وكيل أول وزارة الإسكان رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، اليوم الأحد طرح الطريق لربط مدينة الخارجة بمحافظة سوهاج، بتكلفة تقديرية مليار و 100 مليون جنيه، وجرى طرح الأعمال الإنشائية والهندسية بواسطة جهاز البحوث والدراسات بالجهاز المركزي للتعمير، وجاري تجهيز الاعمال المساحية والتصميمات للمحور.

أضاف أيمن، أن الجهاز سيبدأ أعمال الرصف الفعلي للطريق في شهر أكتوبر المقبل، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يواكب وصول قوافل التعمير للمحافظة يوم 3 أكتوبر عام 1959 لتنفيذ قرار الزعيم جمال عبد الناصر، لإقامة وادٍ جديد موازٍ لوادي النيل.

ولفت أيمن، إلى أن المشروع سيستغرق 24 شهرًا هي مدة تنفيذ الطريق، والذي يصل طوله إلى 170 كم، كمحور جديد من محاور التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجله

اخبار اليوم

الوادى الجديد

طرق الوادى الجديد

محور سوهاج الوادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

اليوم.. استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

اليوم.. استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

"الأعلى للإعلام" يعلن إعداد كود خاص بالبرامج الطبية لضبط الفوضى خلال أيام

"الأعلى للإعلام" يعلن إعداد كود خاص بالبرامج الطبية لضبط الفوضى خلال أيام

إزاى تقدر تخفض فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الأسعار الجديدة فى 15 خطوة

إزاى تقدر تخفض فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الأسعار الجديدة فى 15 خطوة

اليوم.. الحكم على 11 متهما بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

اليوم.. الحكم على 11 متهما بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

انتهاء اليوم الـ81 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ81 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

كيف يمكن أن يستمر نظام التعليم فى زمن كورونا؟

كيف يمكن أن يستمر نظام التعليم فى زمن كورونا؟

90 يوما للرد على تظلمات التصالح فى مخالفات البناء وفقا لتعديلات القانون الجديدة

90 يوما للرد على تظلمات التصالح فى مخالفات البناء وفقا لتعديلات القانون الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة