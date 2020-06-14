اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 11:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

طالبان سعوديان يحققان ميداليات عالمية فى أولمبياد آسيا والباسيفيك للرياضيات

الأحد، 14 يونيو 2020 10:06 م
طالبان سعوديان يحققان ميداليات عالمية فى أولمبياد آسيا والباسيفيك للرياضيات السعودية
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حقق طالبان سعوديان من طلاب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض إنجازا جديدًا للمملكة، وذلك في أولمبياد آسيا والباسيفيك للرياضيات الذي أقيم عن بعد، حيث حقق الطالب خالد بن حمد العجران الميدالية الفضية والطالب محمد سعد الشهري الميدالية البرونزية في الأولمبياد.وفق بيان صحفى.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن الطالبين وزملاءهما الفائزين في مناطق المملكة المختلفة نموذج مشرف للطلاب المبدعين وهو أمر يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين كما يعكس حجم الشراكة المتميزة بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهبة والإبداع "موهبة" الذي نتج عنه تقديم العديد من البرامج والملتقيات العلمية المختلفة لتدريب وصقل مهارات الطلاب والطالبات سنويًا الأمر الذي أثمر عن هذه المنجزات التي تسجل للوطن.

وكان طلاب الوطن قد حققوا المركز الـ 15 بالمسابقة من بين 337 طالباً يمثلون 38 دولة، وذلك في إنجاز علمي دولي غير مسبوق يعكس الدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم في المملكة من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، والاهتمام ببناء جيل قادر على المنافسة الدولية، وتحقيق جوائز عالمية.


أولمبياد آسيا

الباسيفك

السعودية

طالبان سعوديان يحققان تميزا رياضيا دوليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مستشار الرئيس للصحة: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى

مستشار الرئيس للصحة: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى

أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

أعلى معدل وفيات.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا و91 وفاة

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ82 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

الصحة : لم يتم تعميم علاج مرضى كورونا ببلازما المتعافين فى مستشفيات العزل

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يتعثر ضد بيلباو فى أول ظهور بعد عودة الدوري الإسباني

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

شكاوى " الأعلى للإعلام" تستمع لإيضاحات ممثل قناة الأهلى حول التراشق مع الزمالك

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

العليا لعلاج كورونا : سجلنا وفيات لشباب أقل من 30 عاما لديهم أمراض مزمنه

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

صور.. رئيس النواب يشيد بنتاج حوار "تنسيقية شباب الأحزاب" حول قوانين الانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

الهيئة الوطنية للانتخابات توافق بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

القضاء الإدارى: استمرار امتحانات الثانوية بموعدها وعدم قبول دعوى إلغائها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

انتحار سارة حجازى فى كندا.. وتودع أخوتها وأصدقاءها والعالم برسالة بخط يدها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة