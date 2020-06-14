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طاقم طبى بالسعودية يحتفى بتعافى حالة حرجة من كورونا بالتصفيق الحار

الأحد، 14 يونيو 2020 07:41 م
طاقم طبى بالسعودية يحتفى بتعافى حالة حرجة من كورونا بالتصفيق الحار الطاقم الطبى بالسعودية يحتفلون بتعافى أحد مرضى كورونا
إيمان حنا

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احتفى الطاقم الطبى فى مدينة الملك سعود الطبية بالمملكة العربية السعودية، بتعافى وخروج أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد من العناية المركزة، بعد معاناته مع المرض وبقائه لفترات على أجهزة التنفس الصناعية، وفق العربية.

وفى الوقت الذى راج فيه فيديو على وسائل التواصل الإعلامية والاجتماعية، يجسد تلك الفرحة، كتب نشطاء على "تويتر" عبارات الفخر والاعتزاز لما تقدمه وزارة الصحة من جهود جبارة فى علاج المرض وحمايتهم من أعراض "كورونا" والعمل على تخفيف معانة الحالات الحرجة.

ومن جانبه قال الدكتور خالد الدهمشى استشارى أمراض الباطنة ومدير المستشفى العام فى مدينة الملك سعود الطبية: "هذه فرحة الطاقم الطبى أثناء خروج أحد المرضى المصابين بفيروس كورونا من العناية المركزة بعد مكوثه داخلها ثلاثة أسابيع".

وأضاف أن الحالة كانت بإشراف رئيس قسم العناية المركزة الدكتور عبد الرحمن الحارثى، وتم تقديم الرعاية التنفسية والطبية للمريض بدعم متواصل ولا محدود من قبل وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومتابعة المدير التنفيذى العام لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزى، وأوضح أن الحالة لمقيم إثيوبى أدخل للمستشفى فى ثانى أيام عيد الفطر، ونظراً لوضعه الحرج أدخل فوراً إلى قسم العناية المركزة، وبعد إجراء الفحوصات المخبرية اتضح أن تحليله إيجابى، ووضع على التنفس الصناعى، وتم استخدام جميع البروتوكلات العلاجية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة، وغادر المريض قسم العناية المركزة إلى غرفة التنويم لاستكمال العلاج وسط فرحة غامرة من الطاقم الطبى".


مدينة الملك سعود الطبية

كورونا

متعافى من كورونا

السعودية

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