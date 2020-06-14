اليوم السابع
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الأحد، 14 يونيو 2020 01:28 م
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ضبط 500 طن أسمدة مجهولة المصدر و2000 عبوة سجائر خلال حملة تموينية بالبحيرة

الأحد، 14 يونيو 2020 01:24 م
ضبط 500 طن أسمدة مجهولة المصدر و2000 عبوة سجائر خلال حملة تموينية بالبحيرة سجائر - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة ، بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية ، حملات مفاجئه على الأسواق ، وذلك لمواجهة تهريب السلع إلى السوق السوداء واستغلال أزمة ارتفاع أسعار السجائر والتبغ لكسب أرباح غير مشروعة  .

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 2000 عبوة سجائر قبل بيعها فى السوق السوداء بمركز كوم حمادة، كما تم ضبط مصنع أسمدة غير مرخص بمركز النوبارية وداخله 500 طن أسمدة مجهولة المصدر .

وتم التحفظ على المضبوطات و تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

أشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين ومحمد عاطف مدير المركز الإعلامى لمديرية التموين بالبحيرة .

من جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة ، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والاسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية و إنتاجهم خبز مطابق للمواصفات و الاوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى .

 


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