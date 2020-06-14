ضبط 34 جوال دقيق و 3 آلاف لتر مياه مجهولة المصدر

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية ، اليوم،حملة مكبرة و أسفرت الحملة عن ضبط 3 آلاف لتر مياه داخل محطة تنقية تضع انبولات مجهولة المصدر على المياه وتعبئتها وبيعها مياه معدنية، موضحاً انه تم تشميع جميع المعدات بالمجطة الكائنة بالكورنيش بحى ثان طنطا وتحرير محضر 13800 جنح ثان طنطا.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 50 كيلو لحوم ذبح خارج السلخانة داخل ماركت مشهور بشارع النادى حي اول طنطا وتحرر محضر رقم 12567، وضبط (34) شيكارة دقيق بلدى من مخبز بلدى بطنطا قبل طرحها في السوق السوداء بقصد التربح ، إلي جانب تحرير عدد 10 محاضر عدم إعلان اسعار.

تشكلت الحملة في ضوء تحريات الرقابة الإدارية، والمهندس محمد ابو هاشم وكيل الوزارة، وعادل فتحى مدير الإدارة، برئاسة وكيل وزاره التموين، وياسر مراد مدير الرقابة بطنطا ، ومحمد الشيخ ، والدكتور السيد التلاوى رئيس المجازر ، وخالد هجرس.