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ضبط مواطن وابنه بعد إحداثهما تلفيات بمستشفى صدر المحلة لوفاة زوجته بكورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 07:42 م
ضبط مواطن وابنه بعد إحداثهما تلفيات بمستشفى صدر المحلة لوفاة زوجته بكورونا ضبط متهم ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ الغربية مصطفى عادل

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أحدث مواطن وابنه بعض التلفيات بمستشفى الصدر بالمحلة، عقب وفاة زوجة الأول ووالدة الثاني وتم ضبطهما.

تلقى قسم شرطة ثان المحلة بالغربية إشارة من مستشفى الصدر بالمحلة بوجود مشاجرة داخل المستشفى وبالانتقال والفحص تبين قيام "طباخ وابنه" بإحداث تلفيات بالمستشفى دون حدوث إصابات، إثر وفاة زوجة الأول والدة الثانى لإصابتها بفيروس الكورونا.

وبسؤال مسئول الأمن والنظافة بالمستشفى اتهم الطباخ وابنه بإحداث التلفيات ، وتم ضبط المتهمين وبسؤالهما اعترفا بارتكاب الواقعة اعتقاداً منهما بتقصير من المستشفى فى علاج المتوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهما.

 

 


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